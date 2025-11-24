Εγκλημα στη Νέα Πέραμο μ’ ένα νεκρό, στο νοσοκομείο ο αδελφός του

Νεκρός εντοπίστηκε 47χρονος σε μονοκατοικία στη Νέα Πέραμο Αττικής, νωρίς το πρωί της Δευτέρας 24/11/2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο νεκρός έφερε τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο 44χρονος αδελφός του θύματος ο οποίος φέρεται να είναι ο δράστης του εγκλήματος.

Την κλήση στην Αστυνομία έκανε στις 05:15 το πρωί της Δευτέρας ο μεγάλος τους αδερφός, ηλικίας 48 ετών.

