Εγκλημα στη Ξάνθη: Σκότωσε με τσεκούρι συγχωριανό του

Συνελήφθη ο δράστης της ανθρωποκτονίας στη Ξάνθη. Της δολοφονίας προηγήθηκε διαπληκτισμός.

Εγκλημα στη Ξάνθη: Σκότωσε με τσεκούρι συγχωριανό του
02 Μαρ. 2026 7:21
Pelop News

Συγχωριανό του 69 ετών με τσεκούρι σκότωσε 61χρονος, στη Μέδουσα στο δήμο Μύκης στην Ξάνθη,την Κυριακή 1/03/2026.

Σύμφωνα με το xanthinews.gr, οι σχέσεις μεταξύ δύο οικογενειών του χωριού ήταν τεταμένες το τελευταίο διάστημα, λόγω οικονομικών διαφορών, οι οποίες είχαν οδηγήσει σε επαναλαμβανόμενες προστριβές. Κατά τις ίδιες πηγές, ο 61χρονος δράστης μετέβη στο σπίτι του 69χρονου συγχωριανού του κρατώντας τσεκούρι.

Ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός, κατά τη διάρκεια του οποίου φέρεται να τον χτύπησε στο κεφάλι, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές, με περιπολικό να σπεύδει στο σημείο και να προχωρά στη σύλληψη του 61χρονου, ο οποίος κρατείται.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία, ενώ εξετάζονται όλες οι συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό περιστατικό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:45 Συνάντηση Τσώκου με Χατζηδάκη για έργα υποδομής στην Αχαΐα
10:37 Μεξικό: Ο θάνατος του Ελ Μέντσο και ο διάδοχος του
10:35 Κλειστά Δευτέρα και Τρίτα τα Χρηματιστήρια σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
10:30 Καμία εμπλοκή με το νέο Αστυνομικό Μέγαρο
10:26 Επικοινωνία Φον ντερ Λάιεν με Χριστοδουλίδη: Στεκόμαστε συλλογικά στο πλευρό της Κύπρου
10:25 Η Εθνική ομάδα δοκιμάζεται με το Μαυροβούνιο, θέλει τη νίκη
10:23 Θεσσαλονίκη: 30χρονος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, αγνόησε σήμα, συγκρούστηκε με ΙΧ και κατέληξε σε τοίχο
10:20 Σαουδική Αραβία: Εκτός λειτουργίας ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια στον κόσμο
10:15 Οι Ελληνικές δυνάμεις στη «καρδιά» της κρίσης στη Μέση Ανατολή
10:15 Συντριβή «αρκετών» αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών λέει το Κουβέιτ
10:12 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:09 Η Πελοπόννησος στο προσκήνιο — και εσύ μέρος της εικόνας
10:00 ΑΠΣ Πάτραι: Παρέμβαση Γιώργου Παπαχριστόπουλου για τη διαιτησία στα play off – «Ζητάμε σεβασμό και ίση μεταχείριση»
9:58 Μητσοτάκης: Τηλεδιάσκεψη εκτάκτως με πρεσβείες στη Μέση Ανατολη
9:50 Πάτρα: Τα Αρσάκεια Σχολεία στην 9η Έκθεση PATRAS IQ ΦΩΤΟ
9:49 Ρόδος: Εντοπίστηκαν 58 μετανάστες, συνελήφθησαν δύο Τούρκοι διακινητές
9:42 Πάτρα: «Ο Μεγαλύτερος Θησαυρός του Κόσμου» την Κυριακή 8/03
9:34 Αντιπολεμικό συλλαλήτηριο το απόγευμα στην Πάτρα
9:28 Θα ταξίδευε με πλαστό διαβατήριο από το λιμάνι της Πάτρας
9:20 Μπαχρέιν: Νεκρός και τραυματίες σε πλοίο, αναχαίτιση πυραύλου του Ιράν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ