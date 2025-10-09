«Είχα αισθήματα ερωτικής αντιζηλίας με το θύμα», προφυλακίστηκε ο 29χρονος για τους πυροβολισμούς στη Δροσιά

Πλέον τον δρόμο για τις φυλακές κατηγορούμενος για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας πήρε μετά τη σημερινή απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο 29χρονος μάγειρας, κατηγορούμενος για τους πυροβολισμούς κατά του 38χρονου στη Δροσιά στις 30 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος κατά τη διάρκεια της απολογίας του αποδέχτηκε την πράξη του, την οποία απέδωσε σε ψυχιατρικά προβλήματα και δήλωσε μετανιωμένος. «Είχα αισθήματα ερωτικής αντιζηλίας με το θύμα» φέρεται να είπε ακόμη στην απολογία του ο 29χρονος, ο οποίος είναι κατά πληροφορίες ο πρώην της συντρόφου του 38χρονου το οποίο και πυροβόλησε.

«Αποδέχομαι την πράξη και ζητώ συγγνώμη. Είμαι μετανιωμένος, έχω ψυχωτική διαταραχή και λάμβανα αντιψυχωσικά φάρμακα. Δυο τρεις – ημέρες πριν το συμβάν είχα σταματήσει να λαμβάνω την αγωγή μου με αποτέλεσμα να μην έχω συνείδηση του τι έπραξα» είπε στην απολογία του ο 29χρονος υποστηρίζοντας επιπλέον τα εξής: «Είχα αισθήματα ερωτικής αντιζηλίας με το θύμα αλλά ποτέ δεν θα έκανα κάτι τέτοιο αν έπαιρνα κανονικά τα φάρμακά μου. Δεν έχω κάνει ποτέ κακό σε κανέναν».

