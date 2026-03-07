Είχε γενέθλια για τα 24 της χρόνια, αλλά βρέθηκε νεκρή!

Η νεαρή γυναίκα με καταγωγή από το Πλωμάρι, εργαζόταν σε κατάστημα της Μυτιλήνης και ζούσε στο πατρικό σπίτι του συντρόφου της

Είχε γενέθλια για τα 24 της χρόνια, αλλά βρέθηκε νεκρή!
07 Μαρ. 2026 16:36
Pelop News

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στη Μυτιλήνη, από τον αιφνίδιο θάνατο 26χρονης γυναίκας η οποία βρέθηκε νεκρή σήμερα (7/2/2026) το πρωί.

Σύλληψη 49χρονου στο Καματερό για εκβίαση – Όπλο, εκατοντάδες σφαίρες και αλεξίσφαιρο με διακριτικά ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι του

Η άτυχη γυναίκα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα aeolos.tv, είχε βγει με φίλες της το προηγούμενο βράδυ και δεν ξύπνησε το πρωί, ανήμερα των γενεθλίων της.

Επί τόπου έσπευσαν αστυνομία και ιατροδικαστής, ενώ φως στις συνθήκες θανάτου της θα δείξει ιατροδικαστική εξέταση.

Την άτυχη 26χρονη φέρεται να βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της η μητέρα του φίλου της.

Η νεαρή γυναίκα με καταγωγή από το Πλωμάρι, εργαζόταν σε κατάστημα της Μυτιλήνης και ζούσε στο πατρικό σπίτι του συντρόφου της.

Ο σύντροφός της έφυγε νωρίς το πρωί για δουλειά και της τηλεφωνούσε, δίχως εκείνη να απαντά. Ζήτησε τότε από τη μητέρα του να πάει να την ξυπνήσει και εκείνη τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:48 Λονδίνο: Φοβερά και τρομερά επεισόδια έξω από τζαμί μεταξύ Ιρανών φιλοκαθεστωτικών και φιλομοναρχικών
18:36 Στη φυλακή ο 17χρονος για τη δολοφονία του Αλέξη στο Λουτράκι
18:24 «Το γέλιο προκαλεί ρωγμές στην πανοπλία μας», αποκαλυπτικός ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Μίλτος Νίκας
18:12 Σοφιανά Κορινθίας: Ξέσπασε πυρκαγιά, καλύτερη τώρα η εικόνα, ΒΙΝΤΕΟ
18:00 Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου με Άλεν από άλλο πλανήτη στο ημίχρονο στο +8
17:48 Αδελφός μαχαίρωσε αδελφό! Τον τραυμάτισε στον δεξιό μηρό, στον θώρακα και στο αυτί
17:36 Ντόναλντ Τραμπ: Οι ΗΠΑ έκαναν χάρη στον κόσμο που ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Ιράν
17:24 Έγραψε ιστορία η Καλαμάτα επιστρέφοντας στους μεγάλους μετά από 25 χρόνια!
17:12 Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι ο στρατός του έπληξε 16 ιρανικά αεροσκάφη της Δύναμης Κουντς που μετέφεραν όπλα στη Χεζμπολάχ
17:00 Reuters: Πιθανή η αποστολή τουρκικών μαχητικών F-16 στα κατεχόμενα στην Κύπρο
16:48 Παιχνίδια κατασκόπων: Συνελήφθησαν στην Κύπρο Αζέρος και Λετονή, λειτουργούσαν για το Ιράν
16:36 Είχε γενέθλια για τα 24 της χρόνια, αλλά βρέθηκε νεκρή!
16:24 Λίμνη Μόρνου: Καλύφθηκαν και πάλι με νερό τα σπίτια του παλιού Κάλλιου,ΒΙΝΤΕΟ
16:12 ΑΕ Γλαύκου Έσπερου: Τηλεοπτική η δοκιμασία της στο Μετς
16:00 Σύλληψη 49χρονου στο Καματερό για εκβίαση – Όπλο, εκατοντάδες σφαίρες και αλεξίσφαιρο με διακριτικά ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι του
15:48 Φωτιά σε φορτηγό στην κάθετη της Εγνατίας Θεσσαλονίκης – Σερρών – Κλειστά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας
15:36 Λίνα Μενδώνη για τον Χρήστο Βαλαβανίδη: «Ένας ηθοποιός μεγάλου διαμετρήματος που σφράγισε το σύγχρονο θέατρο»
15:24 Σπείρα που πουλούσε «χρυσές λίρες» εξαρθρώθηκε στη Λάρισα – Απάτες άνω του 1 εκατ. ευρώ
15:12 Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Βότσης – Μια εμβληματική μορφή του Ελληνικού Τύπου
15:00 Από την «Άνευ όρων παράδοση» στο «Αρκεί να είναι φίλος μας»: Ειρήνη χωρίς δημοκρατία;
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07-08/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ