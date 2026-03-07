Είχε γενέθλια για τα 24 της χρόνια, αλλά βρέθηκε νεκρή!

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στη Μυτιλήνη, από τον αιφνίδιο θάνατο 26χρονης γυναίκας η οποία βρέθηκε νεκρή σήμερα (7/2/2026) το πρωί.

Σύλληψη 49χρονου στο Καματερό για εκβίαση – Όπλο, εκατοντάδες σφαίρες και αλεξίσφαιρο με διακριτικά ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι του

Η άτυχη γυναίκα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα aeolos.tv, είχε βγει με φίλες της το προηγούμενο βράδυ και δεν ξύπνησε το πρωί, ανήμερα των γενεθλίων της.

Επί τόπου έσπευσαν αστυνομία και ιατροδικαστής, ενώ φως στις συνθήκες θανάτου της θα δείξει ιατροδικαστική εξέταση.

Την άτυχη 26χρονη φέρεται να βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της η μητέρα του φίλου της.

Η νεαρή γυναίκα με καταγωγή από το Πλωμάρι, εργαζόταν σε κατάστημα της Μυτιλήνης και ζούσε στο πατρικό σπίτι του συντρόφου της.

Ο σύντροφός της έφυγε νωρίς το πρωί για δουλειά και της τηλεφωνούσε, δίχως εκείνη να απαντά. Ζήτησε τότε από τη μητέρα του να πάει να την ξυπνήσει και εκείνη τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

