«Είχε ξαναπάει, ήταν ευγενικός», ο Καραγκούνης για τον 89χρονο που πυροβόλησε στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο

Υποστήριξε ότι ήθελε να του αναγνωριστούν περισσότερα ένσημα για να αυξήσει το ποσό της σύνταξής του

 

29 Απρ. 2026 11:48
Pelop News

O υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης μιλώντας στον ΣΚΑΪ υποστήριξε ότι ο 89χρονος που εισέβαλε και πυροβόλησε κατά υπαλλήλων χθες Τρίτη στον ΕΦΚΑ ήθελε να του αναγνωριστούν περισσότερα ένσημα για να αυξήσει το ποσό της σύνταξής του.

Το ΠΑΣΟΚ ανακοινώνει Φαραντούρη, Επιταχύνει για την Εξεταστική στη Βουλή για τις υποκλοπές και τη διεύρυνση

Παράλληλα υπογράμμισε ότι έπαιρνε μια πολύ μικρή σύνταξη, μία πενιχρή σύνταξη από τον ΟΓΑ και άλλες δύο πολύ μικρές, η μία μάλλον, πολύ μικρή από τη Γερμανία, είπε ο υφυπουργός και συνέχισε προσθέτοντας πως ο ηλικιωμένος ζητούσε να του αναγνωριστούν κάποια επιπλέον ένσημα, ώστε να παίρνει διαδοχική σύνταξη. Ωστόσο, αυτό δεν το δικαιούνταν γιατί δεν είχε τα προαπαιτούμενα και μάλιστα αυτό είχαν αποφανθεί τα δικαστήρια, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια.

Είχε ξαναπάει στον ΕΦΚΑ, ήταν πάντα πολύ ευγενικός, είπε ο κύριος Καραγκούνης και εξήγησε πως χθες, ο άντρας πέρασε από τον σεκιούριτι που βρισκόταν στην είσοδο, τον υπάλληλο υποδοχής και κατόπιν ανέβηκε στον 4ο όροφο, όπου μετά από λίγη ώρα, ξεκίνησε να πυροβολεί.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:08 Γιατί τα κατοικίδια δεν πρέπει να τρώνε γλυκά
15:00 «Οινοξένεια 2026»: Συμφώνησαν ότι διαφωνούν – Ένταση και αιχμές στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιάλειας
14:56 «Βλέπαμε τα αίματα να τρέχουν»: Η μαρτυρία υπαλλήλου από τον τρόμο στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού
14:53 Χωρίς τανκς η παρέλαση της 9ης Μαΐου στη Μόσχα
14:45 Θεσσαλονίκη: Συναγερμός στην Κασσάνδρου – 20χρονος πετούσε αντικείμενα από μπαλκόνι, έκλεισε ο δρόμος ΒΙΝΤΕΟ
14:36 Ρομποτικά «σκυλιά» με πρόσωπα διάσημων προκαλούν στο Βερολίνο
14:33 «Θα σε τουφεκίσω κι εσένα»: Σοκάρει ο διάλογος του 89χρονου με τον εισαγγελέα
14:26 Έχεις αυτό το 2ευρω σπίτι σου; Μπορεί να αξίζει χιλιάδες ευρώ
14:25 Συγχαρητήρια από τον Πελετίδη στους μαθητές του δημοτικού Καμινίων
14:19 Ο Ικαριώτης που του έδωσαν μήνες ζωής και έζησε δεκαετίες – Η ιστορία του Σταμάτη Μωραΐτη
14:09 Ευβοϊκός: Σμήνη από μωβ μέδουσες ξανά στις ακτές της Εύβοιας – Ανησυχία για το καλοκαίρι ΒΙΝΤΕΟ
14:07 Ο ΕΟΦ απαγόρευσε τη διάθεση 5 καλλυντικών προϊόντων
14:00 Ο Υπουργός Υγείας υπέγραψε τις 3 πρώτες μονάδες για τη Δυτική Ελλάδα: Ενίσχυση υπηρεσιών ψυχικής υγείας
13:57 Νίκαια: Βαν λαμπάδιασε εν κινήσει στη Γρηγορίου Λαμπράκη – Έκλεισε ρεύμα κυκλοφορίας ΒΙΝΤΕΟ
13:56 Γέννα στον αέρα: Μωρό ήρθε στον κόσμο λίγα λεπτά πριν την προσγείωση πτήσης
13:49 Ο 89χρονος πιστολέρο είχε εμφανιστεί και στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου ΒΙΝΤΕΟ
13:42 Ανδρουλάκης για τετραήμερη εργασία: Πρόταση για 32 ή 35 ώρες χωρίς μείωση μισθού
13:36 Πάτρα: «Το κουδούνι χτυπά στη… φύση» από σήμερα εις τις 5 Ιουνίου – Νέα δράση από το Δήμο
13:36 Καλαμάτα: Μυστήριο με τον 44χρονο που βρέθηκε νεκρός σε στάβλο με σφαίρα στο κεφάλι
13:28 Τασούλας από το Ντουμπρόβνικ: Η Ελλάδα πύλη ενέργειας και συνδεσιμότητας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
