Ειδικές εξετάσεις για τους κολυμβητές της ΝΕΠ

Οι αθλητές και οι αθλήτριες του κολυμβητικού τμήματος της ΝΕΠ υποβλήθηκαν σε εξετάσεις τον διακεκριμένο ιατρό Ειδικό Ακτινοδιαγνώστη Δημήτρη Αντωνακάκη.

02 Νοέ. 2025 12:11
Το πρώτο τους ραντεβού για τη νέα κολυμβητική χρονιά με τον διακεκριμένο ιατρό Ειδικό Ακτινοδιαγνώστη Δημήτρη Αντωνακάκη (στο πλαίσιο της συνεργασίας του συλλόγου μαζί του), είχαν σήμερα στα γραφεία της ομάδας οι κολυμβητές-τριές της ΝΕΠ. Πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες μετρήσεις, βάσει των οποίων θα βγει το εξατομικευμένο πρόγραμμα (διατροφής-συμπληρωμάτων) για τον κάθε αθλητή-τρια της ομάδας.

Οπως ανέφερε η ανακοίνωση της ΝΕΠ: «Καλή κολυμβητική χρονιά σε όλους κι όλες, προσπαθώντας από την πλευρά μας πάντα να προσφέρουμε το καλύτερο στα παιδιά μας, φυσικά με την αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια των γονέων τους».

