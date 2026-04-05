Ειδική συνέντευξη Τύπου ο Τραμπ για τον διασωθέντα πιλότο

Σε ανάρτησή του στο Truth Social για τη διάσωση του Αμερικανού αεροπόρου από το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγο για μια εντυπωσιακή επίδειξη γενναιότητας από τις Αμερικανικές δυνάμεις και αναφέρει ότι θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου για την επιχείρηση με τον στρατό από το Οβάλ Γραφείο αύριο Μ. Δευτέρα (άρα δεν ισχύει το ενδεχόμενο ότι δεν είναι καλά στην υγεία του…).

«Διασώσαμε το σοβαρά τραυματισμένο, και πραγματικά γενναίο, μέλος πληρώματος/αξιωματικό του F-15, βαθιά μέσα στα βουνά του Ιράν.

Ο ιρανικός στρατός τον αναζητούσε εντατικά, με μεγάλες δυνάμεις, και πλησίαζε. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα σεβαστό σμήναρχο. Τέτοιου είδους επιχείρηση σπάνια επιχειρείται λόγω του κινδύνου για «προσωπικό και εξοπλισμό». Απλώς δεν συμβαίνει.

Η δεύτερη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά την πρώτη, κατά την οποία διασώσαμε τον πιλότο μέρα μεσημέρι, κάτι επίσης ασυνήθιστο, έπειτα από επτά ώρες πάνω από το Ιράν. ΜΙΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ επίδειξη γενναιότητας και ικανότητας από όλους.

Θα πραγματοποιήσω συνέντευξη Τύπου με τον στρατό στο Οβάλ Γραφείο τη Δευτέρα, στις 13:00. Ο Θεός να ευλογεί τους σπουδαίους ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ του στρατού μας».

