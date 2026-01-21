Εικόνες «εμπόλεμης ζώνης» στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου από τη σφοδρή κακοκαιρία

Σκηνικό «θρίλερ» βιώνουν ασθενείς, συνοδοί και προσωπικό στο ΠΓΝΠ, καθώς η σφοδρή κακοκαιρία σφυροκοπά το κτίριο, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές και αίσθημα ανασφάλειας.

Εικόνες «εμπόλεμης ζώνης» στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου από τη σφοδρή κακοκαιρία
21 Ιαν. 2026 10:15
Pelop News

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, με τις περιγραφές των ανθρώπων που βρίσκονται εντός του κτιρίου να παραπέμπουν σε «εμπόλεμη ζώνη».

Πάτρα: Αλλαγή εφημερίας στα νοσοκομεία λόγω της κακοκαιρίας!

Η σφοδρότητα των ανέμων έχει προκαλέσει αλυσιδωτά προβλήματα, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια όσων βρίσκονται εκεί.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στo pelop.gr, η κατάσταση στην ανατολική πλευρά του νοσοκομείου είναι δραματική. Τα παράθυρα σπάνε από την πίεση του αέρα. Τα ανσανσέρ δουλεύουν, ωστόσο δε μπαίνει κανείς από φόβο.

Η διοίκηση του νοσοκομείου και οι τεχνικές υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή.  

Θυμίζουμε ότι η εφημερία επειγόντων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών (Ρίο) έχει μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας».

