Εικόνες «εμπόλεμης ζώνης» στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου από τη σφοδρή κακοκαιρία

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, με τις περιγραφές των ανθρώπων που βρίσκονται εντός του κτιρίου να παραπέμπουν σε «εμπόλεμη ζώνη».

Πάτρα: Αλλαγή εφημερίας στα νοσοκομεία λόγω της κακοκαιρίας!

Η σφοδρότητα των ανέμων έχει προκαλέσει αλυσιδωτά προβλήματα, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια όσων βρίσκονται εκεί.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στo pelop.gr, η κατάσταση στην ανατολική πλευρά του νοσοκομείου είναι δραματική. Τα παράθυρα σπάνε από την πίεση του αέρα. Τα ανσανσέρ δουλεύουν, ωστόσο δε μπαίνει κανείς από φόβο.

Η διοίκηση του νοσοκομείου και οι τεχνικές υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή.

Θυμίζουμε ότι η εφημερία επειγόντων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών (Ρίο) έχει μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας».

