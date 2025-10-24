«Είμαι γυναίκα, αλλά έχω προστάτη»: Τρανς γυναίκα περιγράφει το αδιέξοδο του συστήματος υγείας ΒΙΝΤΕΟ

Μια τρανς γυναίκα φέρνει στο φως τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα τρανς άτομα στο ελληνικό σύστημα υγείας, καθώς δεν μπορεί να κλείσει ραντεβού για εξέταση προστάτη λόγω της αλλαγής των στοιχείων της ταυτότητάς της. Το περιστατικό αναδεικνύει τις ασάφειες και τα κενά στους νόμους για τη φυλομετάβαση.

24 Οκτ. 2025 11:37
Pelop News

Ένα πραγματικό αδιέξοδο στο ελληνικό σύστημα υγείας αποκαλύπτει η καταγγελία μιας τρανς γυναίκας, η οποία προσπαθεί να κλείσει ραντεβού για εξέταση προστάτη σε δημόσιο νοσοκομείο, αλλά δεν μπορεί — καθώς το ηλεκτρονικό σύστημα δεν της επιτρέπει να προχωρήσει λόγω του φύλου που αναγράφεται στην ταυτότητά της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα, η γυναίκα, αν και έχει ολοκληρώσει τη νομική διαδικασία φυλομετάβασης και φέρει πλέον γυναικείο όνομα στα επίσημα έγγραφά της, εξακολουθεί να διαθέτει προστάτη αδένα, καθώς δεν αφαιρείται για ιατρικούς λόγους στη διαδικασία της φυλομετάβασης.

Επειδή είναι άνω των 40 ετών, θέλησε να υποβληθεί σε προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του προστάτη, ωστόσο διαπίστωσε ότι η σχετική πλατφόρμα δεν της επιτρέπει να κλείσει ραντεβού, αφού το φύλο που εμφανίζεται στο σύστημα είναι «γυναίκα».

Το περιστατικό, που έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων δυσλειτουργιών, δείχνει πώς η τεχνική αναντιστοιχία ανάμεσα στη βιολογία και τα νομικά στοιχεία μπορεί να αποκλείει άτομα από βασικές υπηρεσίες υγείας.

Η τρανς ηθοποιός και χορογράφος Μελίνα Νάτσιου, μιλώντας στην εκπομπή, περιέγραψε με σαφήνεια το πρόβλημα: «Η Ελλάδα προχωράει, κατοχυρώνει κάποια δικαιώματα στα τρανς άτομα. Όμως στην πράξη υπάρχουν “τρύπες” που λειτουργούν κακοποιητικά στην ψυχολογία μας. Για παράδειγμα, συνταγογραφείται το αντιανδρογόνο – αυτό που ρίχνει την τεστοστερόνη – με συμμετοχή, αλλά τα οιστρογόνα που παίρνουμε σε μεγάλη ποσότητα δεν συνταγογραφούνται, γιατί αφορούν μήτρα, την οποία δεν φέρουμε. Και επειδή το όνομα στην ταυτότητα είναι ανδρικό, δεν γράφεται το χάπι».

Η μαρτυρία της αναδεικνύει ένα δομικό κενό μεταξύ ιατρικής πρακτικής και νομοθεσίας, το οποίο καθιστά δυσκολότερη όχι μόνο την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, αλλά και την ψυχολογική ασφάλεια των τρανς ατόμων στην καθημερινότητά τους.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 24/10/2025
