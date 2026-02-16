«Είμαι μαζί σας μέχρι τέλους, με 5/5 σας περιμένει μεγάλο πριμ», το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη στους παίκτες του Ολυμπιακού

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, βρέθηκε στην προπόνηση της ομάδας για να μιλήσει στους παίκτες και το επιτελείο, σχετικά με τα δύο αρνητικά τελευταία αποτελέσματα στην Super League με Παναθηναϊκό (0-1) και Λεβαδειακό (0-0), αλλά και για τη συνέχεια της σεζόν.

Διαιτητής από την Πορτογαλία στο Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται μέσα στους 2 από τους 3 στόχους της σεζόν και ο Βαγγέλης Μαρινάκης τόνισε στους παίκτες και τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ότι θα είναι μαζί τους μέχρι τέλους όπως κάνει πάντα και περιμένει η δουλειά που γίνεται να αποδώσει καρπούς στον αγωνιστικό χώρο.

Ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού βρέθηκε νωρίτερα μέσα στην μέρα στο Ρέντη για να μιλήσει με τον προπονητή της ομάδας, αλλά και τους παίκτες. Τους έδειξε την απόλυτη συμπαράσταση και περιμένει η δουλειά τους να φέρει θετικά αποτελέσματα..

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα κληθεί να βρει λύσεις στο αγωνιστικό πρόβλημα των ερυθρολεύκων, και το πρώτο τεστ θα είναι κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν για τα πλέι οφ του Champions League, με το πρώτο παιχνίδι να είναι την Τετάρτη (18/02/26, 22:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης».

«Είμαι κοντά σας πάντα και μέχρι τέλους, ξέρετε πως δεν θα σας λείψει τίποτα, σας πιστεύω απόλυτα. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο πρέπει, είναι απαίτηση δική μου και του κόσμου και είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ξέρω πως μπορείτε να τα καταφέρετε. Απομένουν πέντε παιχνίδια μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας. Αν κάνετε το 5/5 σας περιμένει ένα μεγάλο πριμ», είπε μεταξύ άλλων ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Ο ιδιοκτήτης των Πειραιωτών έδειξε την συμπαράστασή του στους παίκτες της ομάδας και θέλησε να τους ανεβάσει το ηθικό λέγοντάς τους ότι «ο Ολυμπιακός έχει την καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος».

Για τον Ολυμπιακό ακολουθούν τα παιχνίδια με την Λεβερκούζεν για το Champions League (18/02/26, 24/02/26) και για την Super League οι αναμετρήσεις με Παναιτωλικό (21/02/26), Πανσερραϊκό (01/03/26), ΠΑΟΚ (08/03/26), ΟΦΗ (14/03/26) και ΑΕΛ Novibet (22/03/26).

Ο ιδιοκτήτης των Πειραιωτών θέλει η ομάδα του να κάνει πέντε νίκες στα τελευταία πέντε παιχνίδια της Super League και αν συμβεί αυτό, τότε οι παίκτες και το επιτελείο της ομάδας θα λάβουν μεγάλο πριμ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



