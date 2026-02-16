«Είμαι μαζί σας μέχρι τέλους, με 5/5 σας περιμένει μεγάλο πριμ», το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη στους παίκτες του Ολυμπιακού

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα κληθεί να βρει λύσεις στο αγωνιστικό πρόβλημα των ερυθρολεύκων, και το πρώτο τεστ θα είναι κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν για τα πλέι οφ του Champions League, με το πρώτο παιχνίδι να είναι την Τετάρτη (18/02/26, 22:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης»

«Είμαι μαζί σας μέχρι τέλους, με 5/5 σας περιμένει μεγάλο πριμ», το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη στους παίκτες του Ολυμπιακού
16 Φεβ. 2026 17:47
Pelop News

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, βρέθηκε στην προπόνηση της ομάδας για να μιλήσει στους παίκτες και το επιτελείο, σχετικά με τα δύο αρνητικά τελευταία αποτελέσματα στην Super League με Παναθηναϊκό (0-1) και Λεβαδειακό (0-0), αλλά και για τη συνέχεια της σεζόν.

Διαιτητής από την Πορτογαλία στο Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται μέσα στους 2 από τους 3 στόχους της σεζόν και ο Βαγγέλης Μαρινάκης τόνισε στους παίκτες και τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ότι θα είναι μαζί τους μέχρι τέλους όπως κάνει πάντα και περιμένει η δουλειά που γίνεται να αποδώσει καρπούς στον αγωνιστικό χώρο.

Ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού βρέθηκε νωρίτερα μέσα στην μέρα στο Ρέντη για να μιλήσει με τον προπονητή της ομάδας, αλλά και τους παίκτες. Τους έδειξε την απόλυτη συμπαράσταση και περιμένει η δουλειά τους να φέρει θετικά αποτελέσματα..

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα κληθεί να βρει λύσεις στο αγωνιστικό πρόβλημα των ερυθρολεύκων, και το πρώτο τεστ θα είναι κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν για τα πλέι οφ του Champions League, με το πρώτο παιχνίδι να είναι την Τετάρτη (18/02/26, 22:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης».

«Είμαι κοντά σας πάντα και μέχρι τέλους, ξέρετε πως δεν θα σας λείψει τίποτα, σας πιστεύω απόλυτα. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο πρέπει, είναι απαίτηση δική μου και του κόσμου και είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ξέρω πως μπορείτε να τα καταφέρετε. Απομένουν πέντε παιχνίδια μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας. Αν κάνετε το 5/5 σας περιμένει ένα μεγάλο πριμ», είπε μεταξύ άλλων ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Ο ιδιοκτήτης των Πειραιωτών έδειξε την συμπαράστασή του στους παίκτες της ομάδας και θέλησε να τους ανεβάσει το ηθικό λέγοντάς τους ότι «ο Ολυμπιακός έχει την καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος».

Για τον Ολυμπιακό ακολουθούν τα παιχνίδια με την Λεβερκούζεν για το Champions League (18/02/26, 24/02/26) και για την Super League οι αναμετρήσεις με Παναιτωλικό (21/02/26), Πανσερραϊκό (01/03/26), ΠΑΟΚ (08/03/26), ΟΦΗ (14/03/26) και ΑΕΛ Novibet (22/03/26).

Ο ιδιοκτήτης των Πειραιωτών θέλει η ομάδα του να κάνει πέντε νίκες στα τελευταία πέντε παιχνίδια της Super League και αν συμβεί αυτό, τότε οι παίκτες και το επιτελείο της ομάδας θα λάβουν μεγάλο πριμ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:51 «Είχα καταγράψει ό,τι μου είπαν για τις δεξαμενές, το υπόγειο ήταν άχρηστο, ούτε καν το ξανακοίταξα» αποκαλύψεις για Βιολάντα
17:47 «Είμαι μαζί σας μέχρι τέλους, με 5/5 σας περιμένει μεγάλο πριμ», το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη στους παίκτες του Ολυμπιακού
17:46 Πάτρα: Το πλήρωμα 60 βρήκε τον 61ο Κρυμμένο Θησαυρό ΦΩΤΟ
17:32 Σε τουαλέτες Δημοτικού Σχολείου έπεσαν σοβάδες και οι μαθητές νόμισαν ότι έγινε σεισμός
17:25 Βραζιλία: Έξι νεκροί και 46 τραυματίες σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο
17:25 Πάτρα: Το σπιράλ γιόρτασε τα γενέθλιά του με αποκριάτικο πάρτι
17:20 Διαιτητής από την Πορτογαλία στο Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν
17:16 Λαμία: 15 μήνες φυλάκιση σε 68χρονο που παρενόχλησε μαθήτριες – «Έκανα πλάκα»
17:08 Το αδιέξοδο της μικροπολιτικής
17:00 Πάτρα – Δημοτικά τέλη: «Ροκανίζονται» τα έσοδα του Δήμου – Εκτίμηση για 3.5 εκατ. ευρώ λιγότερα φέτος
16:44 Εντυπωσιακά πλάνα από drone στην παρέλαση του Καρναβαλιού των Μικρών στην Πάτρα
16:36 Αφιερωμένο στον Δημήτρη Βούρτση και το Πατρινό Καρναβάλι το  3ο Podcast Πολιτισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
16:28 Αποθέωση για τον Όρμπαν, προβληματισμός για το Ιράν
16:20 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ιδρύει Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής με χρηματοδότηση 1 εκατ. ευρώ.
16:12 Πάτρα – Κοινή δήλωση συλλόγων για το γήπεδο Αλεξιώτισσας: «Δεν υπάρχει θέμα, συνεχίζουμε σε συνεργασία με τον Δήμο»
16:04 Πάτρα – Δημοτικά τέλη: Τα υψηλότερα τέλη για τραπεζοκαθίσματα στην παραλιακή!
15:56 Καλάβρυτα: Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις στους Πετσάκους και στη Δημοτική Ενότητα Αροανίας
15:47 Το ΚΚΕ ταυτοποίησε δύο από τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής – Οι φωτογραφίες και τα βιογραφικά τους
15:40 Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: Ποιους κινδύνους κρύβει η κατανάλωσή τους;
15:32 Κατέρρευσε η διάσημη «αψίδα των ερωτευμένων» στην Ιταλία ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ