Διαιτητής από την Πορτογαλία στο Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν

Θα «σφυρίξει» ο Ζοάο Πινέιρο, ενώ βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Μπρούνο Ζεσούς και Λουσιάνο Μάια, 4ος ορίστηκε ο Ζοάο Γκονσάλβες

16 Φεβ. 2026 17:20
Pelop News

Μετά τη γκέλα με τον Λεβαδειακό (0-0), ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Τετάρτη (18/02, 22:00) στο «Γ.Καραϊσκάκης» τη γερμανική Μπάγερ Λεβερκούζεν, με φόντο το πολυπόθητο εισιτήριο για τους «16» του Champions League.

Διαιτητής της αναμέτρησης ορίστηκε ο Πορτογάλος, Ζοάο Πινέιρο, ενώ βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Μπρούνο Ζεσούς και Λουσιάνο Μάια, 4ος ορίστηκε ο Ζοάο Γκονσάλβες. Στο VAR θα βρίσκεται ο Τιάγκο Μαρτίνς με βοηθό του τον Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο.

Ο 38χρονος ελίτ Πορτογάλος ρέφερι δεν είναι άγνωστος στους Πειραιώτες, καθώς είχε βρεθεί ξανά στον δρόμο τους στο παρελθόν. Πιο συγκεκριμένα διεύθυνε το ντέρμπι αιωνίων στο «Γ.Καραϊσκάκης» με τον Παναθηναϊκό πριν από τρία χρόνια (25/02/2023), το οποίο έληξε ισόπαλο 0-0, με τον Πινέιρο να ακυρώνει, μετά από παρέμβαση του VAR, γκολ του Βρουσάι στις καθυστερήσεις του δευτέρου ημιχρόνου.

Επίσης ήταν πρώτος διαιτητής στο ευρωπαϊκό παιχνίδι των ερυθρόλευκων με τη Νέφτσι Μπακού το 2021 για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, το οποίο έληξε 1-0 υπέρ των πρωταθλητών Ελλάδας.

