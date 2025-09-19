«Είμαι περήφανη και τυχερή που τον αποκαλούσα συνάδελφο και φίλο», συγκινεί η Φέι Ντάναγουεϊ για τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Τυχερή και περήφανη για τη συνεργασία και τη φιλία της με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ δήλωσε η Φέι Ντάναγουεϊ. Ο θρύλος του Χόλιγουντ έφυγε από τη ζωή στα 89 του χρόνια, την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, σκορπώντας θλίψη στον κόσμο του κινηματογράφου.

Η 84χρονη ηθοποιός είχε συνυπάρξει μαζί του στη μεγάλη οθόνη και συγκεκριμένα στην ταινία «Οι Τρεις Μέρες του Κόνδορα» του 1975, σε σκηνοθεσία του Σίντνεϊ Πόλακ. Στο φιλμ, ο Ρέντφορντ ενσάρκωνε έναν πράκτορα της CIA που απαγάγει την ηρωίδα που υποδύθηκε η Ντάναγουεϊ, με τους δύο χαρακτήρες να ερωτεύονται στο τέλος ο ένας τον άλλο.

Αποτίοντας φόρο τιμής στον Ρέντφορντ, η Φέι Ντάναγουεϊ δήλωσε στην Daily Mail: «Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ ενσάρκωνε τη φράση “Η αληθινή αμερικανική κομψότητα” με κάθε τρόπο: σωματικά, συναισθηματικά, καλλιτεχνικά. Ήταν ένας αυθεντικός Αμερικανός με καρδιά. Είμαι περήφανη και τυχερή που τον αποκαλούσα συνάδελφο και φίλο».

