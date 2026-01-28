«Είναι ένα θλιβερό γεγονός για όλους τους Έλληνες», ο Τσιμίκας για την τραγωδία στη Ρουμανία

Στην Ελλάδα όλοι είναι συγκλονισμένοι από το θάνατο των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία το μεσημέρι της Τρίτης, πηγαίνοντας να δουν την αγαπημένη τους ομάδα κόντρα στην Λιόν για το Europa League, με την τραγωδία αυτή να συνεχίζει να βρίσκεται μέσα στο μυαλό όλων.

Το ίδιο ισχύει και για τον Κώστα Τσιμίκα, με τον διεθνή αριστερό μπακ να εκπροσωπεί τους ποδοσφαιριστές της Ρόμα την Τετάρτη στη συνέντευξη Τύπου, ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό για την League Phase του Europa League, και να εμφανίζεται συντετριμμένος για την απώλεια των επτά φίλων του Δικεφάλου.

«Δεν έχω λόγια, είναι ένα πολύ θλιβερό γεγονός για όλους τους Έλληνες. Εύχομαι ο Θεός να δώσει την απαραίτητη δύναμη στις οικογένειες των θυμάτων και οι τραυματίες να μπορέσουν να αναρρώσουν όσο το δυνατόν συντομότερα.

Αυτό αφορά όλη την Ελλάδα, ακόμα και εμένα που δεν ζω στην Ελλάδα. Το διάβασα αμέσως, είμαι πολύ στενοχωρημένος, δεν υπάρχουν λόγια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Συγκεντρωμένοι παρά την καυτή ατμόσφαιρα»

Στο καθαρά αγωνιστικό μέρος και γνωρίζοντας καλά την ελληνική πραγματικότητα, ο Τσιμίκας ρωτήθηκε για την ώθηση που μπορεί να δώσει το κοινό στο «τριφύλλι»:

«Οι οπαδοί στην Ελλάδα είναι πολύ δυνατοί και βοηθούν πολύ τους παίκτες. Αλλά εμείς θα είμαστε συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι μας. Θέλουμε απόλυτα να κερδίσουμε αύριο για να εξασφαλίσουμε μια θέση στην πρώτη οκτάδα».

Η Ρόμα και οι φήμες για τη Λίβερπουλ

Ο Έλληνας άσος ρωτήθηκε για τα σενάρια που τον ήθελαν να επιστρέφει στο «Άνφιλντ» κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, πως το μυαλό του είναι αποκλειστικά στη Ρόμη: «Ακούσαμε πολλές πληροφορίες, αλλά είναι καλύτερο να μην ακούω. Είμαι πολύ συγκεντρωμένος στην ομάδα μου. Θέλω να βελτιωθώ ως παίκτης και να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό κάθε φορά που μου δίνεται η ευκαιρία. Είμαι εδώ και θέλω πάντα να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό».

Ο ενθουσιασμός του για την επιστροφή στα πάτρια εδάφη ήταν έκδηλος, καθώς όπως δήλωσε έχουν περάσει πολλά χρόνια από την τελευταία φορά που αντιμετώπισε ελληνικό σύλλογο.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα στην Ελλάδα. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που έπαιξα εναντίον ελληνικής ομάδας και είμαι πραγματικά χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, στη χώρα μου. Θα επικοινωνήσω επίσης με μερικούς από τους παίκτες της εθνικής ομάδας. Μετά από τόσα χρόνια, έχω την ευκαιρία να επιστρέψω ξανά εδώ και είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό».

