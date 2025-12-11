«Είναι να αναρωτιέσαι ποιος έχει δύο και ποιος τέσσερα πόδια», καυστική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τον 90χρονο βασανιστή του σκύλου

«Φροντίζουμε τα ζώα. Καμία ζωή δεν αξίζει τέτοια μεταχείριση»

«Είναι να αναρωτιέσαι ποιος έχει δύο και ποιος τέσσερα πόδια», καυστική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τον 90χρονο βασανιστή του σκύλου
11 Δεκ. 2025 13:12
Pelop News

Με πολύ αιχμηρό τρόπο τοποθετήθηκε η ΕΛΑΣ σε ανάρτησή στον επίσημο λογαριασμό της στο Χ για την υπόθεση με τον 90χρονο στη Νέα Μηχανιώνα που έθαψε ζωντανό τον σκύλο της κόρης του αφού του έβαλε χαρτοταινία στο στόμα επειδή, όπως είπε, «ήταν άρρωστος».

Πρόστιμο 30.300 ευρώ σε 90χρονο, έθαψε ζωντανό σκύλο κλείνοντας του το στόμα με χαρτοταινία!

«Είναι να αναρωτιέσαι ποιος έχει δύο και ποιος τέσσερα πόδια» ξεκινά η ανάρτηση της Ελληνικής Αστυνομίας στην οποία περιγράφεται ότι οι αστυνομικοί του Α.Τ. Θερμαϊκού αντίκρισαν ένα σκυλί «δεμένο, φιμωμένο και θαμμένο σε χωράφι της περιοχής».

Αφού εκφράζεται, δε, «respect στον περαστικό συμπολίτη μας, που το εντόπισε και μας ενημέρωσε άμεσα», η ΕΛΑΣ στέλνει το μήνυμα: «Φροντίζουμε τα ζώα. Καμία ζωή δεν αξίζει τέτοια μεταχείριση».

