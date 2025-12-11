Πρόστιμο 30.300 ευρώ σε 90χρονο, έθαψε ζωντανό σκύλο κλείνοντας του το στόμα με χαρτοταινία!

Το φρικιαστικό περιστατικό συνέβη σε αγροτική έκταση στη Νέα Μηχανιώνα

11 Δεκ. 2025 10:27
Pelop News

Στη Νέα Μηχανιώνα στη σύλληψη ενός 90χρονου που έθαψε ζωντανό έναν σκύλο αφού του έκλεισε το στόμα με χαρτοταινία προχώρησαν αστυνομικοί χθες (10/11/2-25) το πρωί σε αγροτική έκταση.

Greek Mafia : Όπλα και σφαίρες εντοπίστηκαν στο σπίτι του «Δήμου» στην Αλβανία

Σύμφωνα με πληροφορίες τον 90χρονο είδε διερχόμενος πολίτης που περνούσε από το σημείο. Όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, ειδοποίησε αμέσως τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του ΑΤ Θερμαϊκού που διαπίστωσαν ότι ο ηλικίας 17 ετών σκύλος ακόμη εν ζωή. Το ζώο μεταφέρθηκε στον Σύνδεσμο Προστασίας και Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης (ΣΥΠΠΑΖΑΘ) και σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία του.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο 90χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε πως προχώρησε στην απαράδεκτη ενέργεια καθώς νόμιζε ότι ο σκύλος που ήταν της κόρης του, δεν ανέπνεε και είχε πεθάνει.

Στον ηλικιωμένο συλληφθέντα επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα ύψους 30.300 ευρώ.

