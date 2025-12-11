Greek Mafia : Όπλα και σφαίρες εντοπίστηκαν στο σπίτι του «Δήμου» στην Αλβανία

Είναι κατηγορούμενος για συμμετοχή στην οργάνωση πληρωμένων δολοφόνων που φέρονται να είχαν κάνει και απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Γιάννη Λάλα τον Μάιο του 2025

Greek Mafia : Όπλα και σφαίρες εντοπίστηκαν στο σπίτι του «Δήμου» στην Αλβανία
11 Δεκ. 2025 10:15
Pelop News

Σφαίρες, γεμιστήρες και όπλα βρέθηκαν στο σπίτι του «Δήμου» -ενός εκ των κατηγορουμένων για συμμετοχή στην οργάνωση πληρωμένων δολοφόνων που φέρονται να είχαν κάνει και απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Γιάννη Λάλα τον Μάιο του 2025.

Εγκλημα Φοινικούντα: Ο ανιψιός «σκότωνε» την κληρονομιά, τι έλεγε πριν τη σύλληψη

Τα όπλα εντοπίστηκαν στο σπίτι του εν λόγω εμπλεκομένου σε χωριό της Αλβανίας. Ο κατηγορούμενος έχει μακρά εγκληματική δράση καθώς είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για δολοφονίες και απόπειρες. Πρόκειται για έναν από τους πιο σκληρούς και επικίνδυνους κακοποιούς και πολύ βασικό γρανάζι της λεγόμενης Greek Mafia.

Σύμφωνα με τη δικογραφία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στην απόπειρα που είχε γίνει σε βάρος του Λάλα, ο «Δήμος» φέρεται να πυροβόλησε πάνω από μια μοτοσικλέτα δεκάδες φορές τη μαύρη Mercedes μέσα στην οποία ήταν το υποψήφιο θύμα, το οποίο τότε σώθηκε από τη θωράκιση του οχήματος.

Εκτός από τον «Δήμο», τα στελέχη του ελληνικού FBI συνέλαβαν προ ημερών για την υπόθεση τρεις Αλβανούς και δύο Έλληνες.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι, στο πλαίσιο της εφαρμογής του σχεδίου τους για την εκτέλεση του Λάλα, χρησιμοποίησαν ένα λευκό Υaris το οποίο και εντοπίστηκε από τους ερευνητές της ΕΛ.ΑΣ.

Παράλληλα τέσσερις από τους εμπλεκομένους ευθύνονται και για τον εμπρησμό σε πρατήριο υγρών καυσίμων που έγινε στις 23 Φεβρουαρίου 2025 στην Αργυρούπολη.

Τότε, οι δράστες είχαν προσεγγίσει με δύο μοτοσικλέτες το βενζινάδικο με έναν εξ αυτών να κρατά καλάσνικοφ. Έριξαν το εύφλεκτο υγρό που είχαν σε μπιτόνι και διέφυγαν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
