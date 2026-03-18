Είναι πολλά τα λεφτά, 24,65 εκ. στις ομάδες της Super League, 3,46 εκ. στη Super League 2, 5,05 εκ. στη GBL και 2,99 εκ. στη Volley League

Γνωστοποιήθηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο, από το υπουργείο Αθλητισμού δηλαδή, ότι συνολικά διατίθενται μέσω του ποσοστού από το Στοίχημα 37.349.200 ευρώ στον επαγγελματικό αθλητισμό.

Επιστρέφουν οι Αχαιοί διαιτητές στα παιχνίδια

Μεταξύ άλλων σε σχετικό ενημερωτικό τονίζονται τα εξής:

«Η ενίσχυση του ελληνικού αθλητισμού περνά από πράξεις με μετρήσιμο αποτύπωμα.

Από το 2022, για πρώτη φορά η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θεσμοθέτησε έναν σταθερό και διαφανή μηχανισμό ετήσιας χρηματοδότησης, αξιοποιώντας πόρους από τη φορολόγηση των κερδών των παικτών του στοιχήματος.

Για το 2026, η ενίσχυση αυτή αυξήθηκε κατά 21,21% – σε συνολικά 80 εκατ. από 66 εκατ. τα προηγούμενα χρόνια- δυναμώνοντας ακόμη περισσότερο τον αθλητισμό της χώρας.

Συνολικά, 37.349.200 ευρώ κατευθύνθηκαν ήδη στον επαγγελματικό αθλητισμό, εκ των οποίων:

* 24,65 εκ. € στις ΠΑΕ της Super League 1

* 3,46 εκ. € στις ΠΑΕ της Super League 2

* 5,05 εκ. € στις ΚΑΕ της Basket League

* 2,99 εκ. € στα ΤΑΑ της Volley League

-Παράλληλα, καλύφθηκαν ανεξόφλητες υποχρεώσεις τους προς τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα και ενισχύθηκαν μηχανισμοί διαφάνειας και χρηστής διοίκησης !

-Ακολουθεί, τις αμέσως προσεχείς ημέρες η κατανομή της αντίστοιχης χρηματοδότησης με 37,35 εκατ € στα 6.451 ερασιτεχνικά σωματεία και τις Εθνικές ομάδες όλων των αθλημάτων όλων των Ομοσπονδιών».

Χαρακτηριστικά ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης σε δηλώσεις του τόνισε:

-Στη Θεσσαλονίκη, στο Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο, έγινε ένα σημαντικό βήμα για το κοινό μέλλον ενός ιστορικού αθλητικού χώρου και μιας από τις μεγαλύτερες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου, του ΠΑΟΚ.

– Με την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης Χρήσης προς την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, άνοιξε μια σπουδαία προοπτική για το Καυτανζόγλειο, ένα από τα πλέον εμβληματικά στάδια της χώρας: Πρόκειται για μια νέα πνοή, σε συνδυασμό με τα έργα αναβάθμισής του, ύψους 11 εκατ. ευρώ και την τεράστια αύξηση σε ετήσια βάση στη χρηματοδότηση του!

-Θέλω να ευχαριστήσω την A’ Αντιπρόεδρο και CEO της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Maria Goncharova, όλη τη διοίκηση και τα στελέχη της ΠΑΕ για τη συνεργασία, τη σοβαρότητα και το πνεύμα εμπιστοσύνης που αναπτύχθηκε όλο αυτό το διάστημα, τόσο με το Υπουργείο Αθλητισμού όσο και με τη διοίκηση του Καυτανζογλείου.

-Με ιδιαίτερη χαρά υπέγραψα στο Υπουργείο Αθλητισμού, μαζί με τον φίλο Υπουργό Αθλητισμού της Σερβίας, Ζόραν Γκάιτς, το Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδας – Σερβίας στον αθλητισμό.

-Οι λαοί μας συνδέονται με ιστορικούς δεσμούς και αμοιβαίο σεβασμό. Με τη συμφωνία αυτή δίνουμε ακόμη πιο ισχυρή θεσμική διάσταση σε αυτή τη σχέση, μέσα από τη δύναμη του αθλητισμού.

-Ελλάδα και Σερβία συνεχίζουμε μαζί, με κοινές αξίες, κοινό όραμα και με τον αθλητισμό ως γέφυρα φιλίας

-Το Υπουργείο Αθλητισμού, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και η FIFA ενώσαμε τις δυνάμεις για την υλοποίηση του διεθνούς προγράμματος FIFA Football for Schools.

Μια καινοτόμο δράση, που θα υλοποιηθεί σε 500 σχολεία σε όλη την Ελλάδα και στοχεύει στη διασύνδεση του σχολείου με τον αθλητισμό και στην αξιοποίηση του ποδοσφαίρου ως παιδαγωγικού εργαλείου.

– Στο γήπεδο της Νήαρ Ήστ στην Καισαριανή, σε μια μοναδική αθλητική γιορτή, με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, τον θρύλο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, Χρίστο Στόιτσκοφ και τον Legend 2004, Γιώργο Καραγκούνη, πήραμε δύναμη από τα εκατοντάδες παιδιά, που συμμετείχαν μαζικά και με ενθουσιασμό

-Αθλητισμός & Αυτοδιοίκηση ενώνουμε δυνάμεις!

Οι 13 Περιφέρειες της χώρας απέκτησαν, μέσω του Υπουργείου Αθλητισμού, για πρώτη φορά, ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και αποτελεσματικό εργαλείο για τη χάραξη στρατηγικής ανάπτυξης του αθλητισμού σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

-Στη συνεδρίαση του ΔΣ της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ ) παραδώσαμε με τους συνεργάτες μου το καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα e-Kouros, ένα εργαλείο που καθιστά την Τοπική Αυτοδιοίκηση –με απόλυτη ακρίβεια– γνώστη του αθλητικού οικοσυστήματος της χώρας.

-Ευχαριστώ τον Πρόεδρο της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργο Χατζημάρκο, κάθε Περιφερειάρχη και περιφερειακό σύμβουλο ξεχωριστά για τη δυναμική και ουσιαστική συνεργασία που έχουμε όσο βρίσκομαι στο τιμόνι του ελληνικού Αθλητισμού».

