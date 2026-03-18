Επιστρέφουν οι Αχαιοί διαιτητές στα παιχνίδια

Κανένας δεν έδειξε ιδιαίτερη διάθεση να κάνει πίσω, αλλά όλοι αντιλαμβάνονται πως έτσι δεν μπορεί να προχωρήσει το πράγμα

18 Μαρ. 2026 11:51
Pelop News

Ενα μικρό βήμα προκειμένου να επιστρέψουν οι Αχαιοί διαιτητές στα παιχνίδια των play offs της Α’ Κατηγορίας, έγινε μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στους ανθρώπους της ΕΠΣ Αχαΐας και εκπροσώπους των ομάδων και των διαιτητων.

Η αλήθεια είναι πως γενικά κανείς δεν εμφανίστηκε διατεθειμένος να βάλει νερό στο κρασί του, αλλά όλοι αντιλαμβάνονται πως δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό.

Από τη μία, οι ομάδες συνέχισαν να διατυπώνουν παράπονα για τη συμπεριφορά των διαιτητών, η πλευρά των διαιτητών έλεγε τα δικά της και στη μέση η ΕΠΣ Αχαΐας που προσπαθεί να γεφυρώσει το χάσμα.

Η ουσία είναι πως αναζητείται ο τρόπος ώστε να συνταχθεί μια κοινή δήλωση υπογεγραμμένη απ’ όλους, ώστε να λήξει το θέμα εδώ.

Οι Αχαιοί διαιτητές αναμένεται να επιστρέψουν στους ορισμούς το σαββατοκύριακο 28-29 Μαρτίου, καθώς στους αγώνες του σαββατοκύριακου 21-22 θα «σφυρίξουν» και πάλι διαιτητές από άλλες Ενώσεις.

