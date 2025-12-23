Είναι πραγματική τρέλα! Στα 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια το τζακ πoτ του αμερικανικού χριστουγεννιάτικου λαχείου Powerball

Δεν βρέθηκε κάποιος που να πέτυχε τον νικητήριο συνδυασμό αριθμών της 22ας Δεκεμβρίου

Είναι πραγματική τρέλα! Στα 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια το τζακ πoτ του αμερικανικού χριστουγεννιάτικου λαχείου Powerball
23 Δεκ. 2025 19:10
Pelop News

Στις ΗΠΑ στα 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια εκτοξεύτηκε το τζακ πoτ στο αμερικανικό λαχείο Powerball πριν την κλήρωση της παραμονής των Χριστουγέννων (24.12.2025). Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ποσά σε κληρώσεις λοταρίας στην αμερικανική ιστορία.

Δεν βρέθηκε κάποιος που να πέτυχε τον νικητήριο συνδυασμό αριθμών της 22ας Δεκεμβρίου του αμερικανικού λαχείου: 3, 18, 36, 41, 54 και τον αριθμό 7 του Powerball.

Ωστόσο, σε εθνικό επίπεδο, εννέα λαχεία κέρδισαν έπαθλα 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Ο νικητής της κλήρωσης της παραμονής των Χριστουγέννων, μπορεί να επιλέξει εάν θα λάβει το ποσό των 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ετήσιες δόσεις, σε βάθος 29 ετών, ή μία εφάπαξ πληρωμή ύψους 781,3 εκατομμυρίων δολαρίων μετά φόρων.

Αυτό είναι το τέταρτο υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία της λαχειοφόρου αγοράς.

Η κλήρωση έχει οριστεί για τις 23:59 (Ανατολική ώρα ΗΠΑ) την παραμονή Χριστουγέννων (05:59 ώρα Ελλάδας), με πιθανότητες να κερδίσει κανείς το τζακ ποτ να είναι 1 στα 292,2 εκατομμύρια.

Το μεγαλύτερο τζακ ποτ λαχείου στην ιστορία των ΗΠΑ ήταν το Powerball ύψους 2,04 δισεκατομμυρίων δολαρίων και κερδήθηκε στην Καλιφόρνια το 2022.

Τα μεγάλα τζακ ποτ τείνουν να ενισχύουν τις πωλήσεις λαχνών, ενισχύοντας τα έσοδα για τα κρατικά ταμεία λαχείων που υποστηρίζουν την εκπαίδευση και άλλες δημόσιες δαπάνες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:31 Σύλλογος Ιατρικών Επισκεπτών Αχαΐας-Ηλείας: Σπουδαία δράση, δίπλα στη Μέριμνα
19:21 Τότε θα γίνει η κηδεία του Λευτέρη Κακουλίδη
19:10 Είναι πραγματική τρέλα! Στα 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια το τζακ πoτ του αμερικανικού χριστουγεννιάτικου λαχείου Powerball
19:00 Οδηγούν την κοινωνία στο μίσος και την τοξικότητα
18:46 Μαθητής 14 χρονών συνελήφθη με αυτοσχέδιο γυάλινο μαχαίρι έξω από σχολείο!
18:34 Τσάμπα περιμένατε αναλύσεις και φάσεις από Λανουά, η ΕΠΟ τον «έκοψε», αυτός είναι ο λόγος!
18:22 Αγρότες: Από την Πάτρα μέχρι τα Μάλγαρα και από τη Θήβα στη Νίκαια , όλα τα μπλόκα LIVE
18:21 Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της ΠΔΕ για το 2026 – Ν. Φαρμάκης: «Κάνουμε κάθε χρόνο ένα βήμα προς τα εμπρός»
18:10 Κίνδυνος στο Τσέρνομπιλ: «Η ”σαρκοφάγος” από πάνω δεν θα αντέξει άμεσο πλήγμα ρωσικού πυραύλου ή drone»
18:08 Αγωγή καταθέτει η Μαρία Συρεγγέλα κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου – Πού εμπλέκεται η Καλλιόπη Σεμερτζίδου
18:05 Hellenic Train: Επιπλέον δρομολόγια στον Οδοντωτό στη γραμμή Διακοπτό-Καλάβρυτα ενόψει γιορτών
18:00 Η νέα παράσταση του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας στο «Μπάρρυ»: Στην «Π» η πρωταγωνίστρια Θεοδώρα Σιάρκου
17:50 Εντυπωσιακές εικόνες, εκατοντάδες Άγιοι Βασίληδες με γόνδολες στο Μεγάλο Κανάλι της Βενετίας, ΒΙΝΤΕΟ
17:39 Τα «αλλάζει» ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ για την παρουσία στρατού και δημιουργία οικισμών στη Γάζα
17:28 Σοκ για την Καλαμάτα, η ΕΠΟ ανακάλεσε την άδεια συμμετοχής της στη Super League 2!
17:18 Χειμερινές διακοπές με voucher κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ – Σε ποιες περιοχές
17:12 Γιατί αλλάζει η έδρα στο παιχνίδι Παρτίζαν-Ολυμπιακός
17:10 Αγανάκτηση μεταφορέων για τα μπλόκα: «Τα δρομολόγια διπλασιάστηκαν – Στα όρια οι οδηγοί»
17:02 Ποδαρικό με μειώσεις ΕΝΦΙΑ – Για ποιες περιοχές της Αχαΐας έρχονται μειώσεις
17:01 Κλήση από ΔΕΑΒ σε Ατρόμητο, Αχαϊκή και παίκτες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ