«Είπα αυτά που μου είχαν υποδείξει τόσο η Πόπη όσο και η Φωτεινή», η Μουρτζούκου για Παναγιωτάκη

Σήμερα (12/1/2026) η Ειρήνη Μουρτζούκου κατέθεσε έγγραφα στη Δικαιοσύνη για την υπόθεση θανάτου του μικρού Παναγιώτη. Η ίδια, που έχει ομολογήσει τις δολοφονίες τεσσάρων παιδιών, επιμένει ότι δεν ευθύνεται εκείνη για το θάνατο του Παναγιωτάκη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LiveNews, με βάση τα όσα κατέθεσε τώρα η Ειρήνη Μουρτζούκου, ανατρέπονται τα δεδομένα για την ημέρα του θανάτου του Παναγιωτάκη. Αν και μέχρι σήμερα, ήταν γνωστό ότι η μητέρα του παιδιού ήταν στο μπάνιο όταν εκείνο παρουσίασε το επεισόδιο με την υγεία του, τώρα, η Μουρτζούκου υποστηρίζει ότι στο μπάνιο ήταν η ίδια ενώ η μητέρα βρισκόταν με το παιδί.

«Συνολικά έλειψα στο μπάνιο 5 με 10 λεπτά και δεν είχα οπτική επαφή με τον Παναγιώτη και δεν γνωρίζω τι συνέβαινε στον χώρο» περιγράφει η Ειρήνη Μουρτζούκου, κατηγορώντας για ψέματα την μητέρα του Παναγιώτη.

«Η Πόπη περιγράφει ψευδώς, ανάποδα τα γεγονότα. Στη διαδρομή για το νοσοκομείο ποτέ δεν μίλησα με τη γιαγιά του Παναγιωτάκη. Η Πόπη πριν μιλήσω στους αστυνομικούς επέμενε να μην καταθέσω και να μην πω τίποτα. Άρχισε να μου λέει πως είχε συνεννοηθεί με τη μητέρα της τι να πω και πώς έπρεπε να την καλύψω. Συγκεκριμένα, μου έλεγαν ότι οι δυο τους είχαν συμφωνήσει πως δεν πρέπει να αναφερθεί ότι το παιδί έφυγε από τα χέρια της Πόπης αλλιώς θα έχανε την επιμέλεια του άλλου παιδιού της. Χειραγωγούμενη, επειδή δεν ήθελα να έχει πρόβλημα η Πόπη με τον πρώην άντρα της, είπα αυτά που μου είχαν υποδείξει τόσο η Πόπη όσο και η Φωτεινή».

Η Ειρήνη Μουρτζούκου κατηγορεί την μητέρα του παιδιού, ότι την εκνεύρισε και του φερόταν άσχημα. «Δεν ήθελε να φάει, γεγονός που εκνεύρισε την Πόπη η οποία απευθύνθηκε στον μικρό με έντονη διάθεση και ύβρεις» περιγράφει χαρακτηριστικά.

«Η Πόπη τις τελευταίες εβδομάδες είχε κουραστεί από τις ευθύνες του παιδιού και ζητούσε την ελευθερία της. Μου είχε αναφέρει ότι προτιμούσε να μην υπάρχει στη ζωή της ο Παναγιωτάκης και της είχα πει πως αν δεν τον θέλει, θα φροντίσω να τον μεγαλώσω εγώ» τόνισε στην κατάθεσή της η Ειρήνη Μουρτζούκου.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, υπάρχουν 590 καταγεγραμμένες συνομιλίες της Ειρήνης Μουρτζούκου με την μητέρα του Παναγιωτάκη, για το διάστημα που η μητέρα του άτυχου παιδιού, υποστήριζε ότι δε μιλούσαν.

«Θα κληθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι και θα δούμε ποιος ή ποιοι θα καταστούν κατηγορούμενοι» είπε ο δικηγόρος της Ειρήνης Μουρτζούκου, στον Νίκο Ευαγγελάτο…

