«Πούλαγε πράγματά της», λέει φίλη της 16χρονης Λόρας που εξαφανίστηκε στην Πάτρα

«Μας είχε αναφέρει πολλές φορές ότι η αλλαγή από τη Γερμανία στην Ελλάδα την δυσκόλευε πάρα πολύ, μέχρι να γνωρίσει τον κόσμο, να μάθει την γλώσσα»

12 Ιαν. 2026 19:30
Η αγωνία κορυφώνεται και παράλληλα συνεχίζονται οι έρευνες για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας στην Πάτρα. Η έφηβη είναι κόρη Γερμανών που ζουν μόνιμα στην περιοχή ενώ φίλη της δηλώνει πως δυσκολευόταν στην Ελλάδα και πουλούσε πράγματά της.

Η Βασιλική, φίλη της Λόρας, μίλησε στο MEGA και είπε πως δεν έχει καμία επικοινωνία μαζί της: «Προσπαθώ καθημερινά μέσω του TikTok γιατί δεν το έχει σβήσει να επικοινωνήσω μαζί της. Παρ’ όλα αυτά έμαθα ότι άλλαξε κινητό οπότε δυστυχώς δεν μπορώ να επικοινωνήσω. Προσπαθώ κάθε μέρα να μπαίνω, να βλέπω, να ακούω γύρω μου πληροφορίες».

Η Λόρα, «μας είχε αναφέρει πολλές φορές ότι η αλλαγή από τη Γερμανία στην Ελλάδα την δυσκόλευε πάρα πολύ, μέχρι να γνωρίσει τον κόσμο, να μάθει την γλώσσα. Και μαζί με όλα αυτά ακολούθησαν και δυσκολίες στο σχολείο. Είχανε σαν παράπονο οι γονείς της ότι δεν τα πάει καλά στο σχολείο. Γενικά δεν τα πήγαινε τόσα καλά (στο σχολείο). Ως αποτέλεσμα της είχαν περιορίσει τον χρόνο στο διαδίκτυο, δεν είχε καθημερινά κινητό ή tablet για να μπορεί να βλέπει και να μας μιλάει και έπαιρνε ορισμένες μέρες».

Σύμφωνα με την Βασιλική, η Λόρα πουλούσε πράγματά της: «Ξέρουμε ότι πούλαγε πολλά πράγματά της, ρούχα, τσάντες, καλλυντικά, προσπαθούσε πάρα πολύ. Την είχα ρωτήσει για ποιο λόγο τα δίνει και είπε “δεν μου αρέσουν πια, δεν με χαρακτηρίζουν, οπότε θέλω να τα δώσω”. Τώρα το πώς εξελίχτηκε έτσι όλο αυτό, δεν ξέρω…».

Η εξαφάνιση
Η εξαφάνιση δηλώθηκε επίσημα στις 8 Ιανουαρίου, όταν οι γονείς της προσήλθαν στο Αστυνομικό Τμήμα και ενημέρωσαν ότι η κόρη τους αγνοείται, όπως έγραψε νωρίτερα το protothema.gr. Από την έρευνα που ακολούθησε, η ΕΛΑΣ διαπίστωσε ότι η 16χρονη είχε αγοράσει πρόσφατα ένα iPhone από συμμαθητή της, ενώ είχε αναφέρει σε άλλη συμμαθήτριά της ότι χρειαζόταν χρήματα επειδή «κάπου θέλει να πάει».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές φέρονται να έχουν εντοπίσει υλικό που καταγράφει κινήσεις της ανήλικης σε ενεχυροδανειστήριο στην Πάτρα, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για το πώς εξασφάλισε χρήματα πριν εξαφανιστεί.

Στις 9 Ιανουαρίου, οι γονείς της επέστρεψαν εκ νέου στην αστυνομία, αναφέροντας ότι υπάρχουν μαρτυρίες από φούρνο της γειτονιάς, σύμφωνα με τις οποίες η κόρη τους εθεάθη να συνομιλεί με έναν ενήλικο άνδρα. Αστυνομικοί μετέβησαν στο κατάστημα και, ελέγχοντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, διαπίστωσαν ότι η 16χρονη πράγματι μιλάει με έναν ενήλικο μέσα σε αυτοκίνητο, χωρίς ωστόσο να επιβιβάζεται ή να αποχωρεί μαζί του.

Η ΕΛΑΣ αναζητά τις πινακίδες του συγκεκριμένου οχήματος, προκειμένου να ταυτοποιήσει τον οδηγό, ο οποίος θεωρείται πρόσωπο-κλειδί, καθώς ήταν σε επαφή με την ανήλικη λίγο πριν την εξαφάνισή της.


Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει ότι η Λόρα έφτασε στην Αθήνα με ταξί. Ο οδηγός έχει ήδη καταθέσει στις αρχές, δηλώνοντας ότι η ανήλικη ήταν μόνη της καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό της 16χρονης και τη πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

