Ειρήνη επί πληρωμή

Η πρωτοβουλία Τραμπ για ένα «Συμβούλιο Ειρήνης» για την Γάζα είναι επικίνδυνα αλαζονική.

Ενα όργανο με ισόβιο πρόεδρο τον ίδιο, με «μόνιμα μέλη» που εξαγοράζουν τη συμμετοχή τους έναντι 1 δισ. δολαρίων και με σαφή πρόθεση να υποκαταστήσει τον ΟΗΕ, συνιστά ευθεία υπονόμευση της διεθνούς νομιμότητας με όρους αγοράς.

Το γεγονός ότι ακόμη και σύμμαχοι των ΗΠΑ, όπως το Ισραήλ, αντιδρούν, λέει πολλά.

Αν τέτοιες ιδέες γίνουν αποδεκτές, τότε πράγματι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει σε «σκοτεινές εποχές», όπου το δίκαιο υποχωρεί όχι απλά μπροστά στην ισχύ των όπλων, αλλά του χρήματος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



