Εισαγγελία Εφετών Πάτρας: Πρωτοβουλία αφύπνισης για την παιδική βία – Τίθεται σε εφαρμογή ευρύ πλάνο παρεμβάσεων

Τα ολοένα και συχνότερα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων, που καταγράφονται σχεδόν καθημερινά στο αστυνομικό δελτίο, έχουν σημάνει συναγερμό στην Εισαγγελία Πατρών. Η εισαγγελική αρχή δεν μένει αδρανής· αντίθετα, θέτει σε εφαρμογή ένα ευρύ πλάνο δράσεων και παρεμβάσεων, με στόχο την ανάσχεση του φαινομένου.

«Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, έχουμε αποτύχει ως κοινωνία» σχολιάζουν πηγές μέσα από το Δικαστικό Μέγαρο Πατρών. Από την πρώτη ημέρα της παρουσίας του στην αχαϊκή πρωτεύουσα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών, Ευάγγελος Μάστακας, έχει δώσει εντολή για την υλοποίηση στοχευμένων ενημερωτικών δράσεων ενάντια στη βία των ανηλίκων.

Τα στοιχεία των αρμοδίων υπηρεσιών είναι αποκαλυπτικά: η ανήλικη παραβατικότητα έχει εκτοξευθεί στη μετά-covid εποχή, ενώ ακόμη και το υπουργείο Παιδείας παρενέβη πρόσφατα, με αφορμή περιστατικά που καταγράφονται εντός και εκτός σχολείων στην Πάτρα. «Οταν τα στατιστικά δείχνουν αύξηση, η παρέμβαση είναι υποχρεωτική» υπογραμμίζουν εισαγγελικές πηγές, σημειώνοντας πως δεν αυξάνεται μόνο ο αριθμός των περιστατικών, αλλά και η ένταση της βίας.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη στάση γονιών και εκπαιδευτικών. «Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ενημερώνουν. Δεν μπορούν να μένουν αδρανείς όταν βλέπουν βίαιες συμπεριφορές. Εχουν ευθύνη να δράσουν» τονίζουν πηγές από την Εισαγγελία. Στο επίκεντρο βρίσκεται και η στάση των γονέων, ειδικά σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενης παραβατικότητας: «Δεν γίνεται να γνωρίζεις ότι το παιδί σου εμπλέκεται σε επεισόδια και να μένεις αμέτοχος. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο γονιός θα έπρεπε ενδεχομένως να οδηγείται στο αυτόφωρο» λένε χαρακτηριστικά.

Η Εισαγγελία Εφετών Πάτρας έχει ήδη διαβιβάσει την εγκύκλιο του Αρείου Πάγου στις τοπικές εισαγγελίες και έχει απευθύνει πρόσκληση σε δήμους και εκπαιδευτικούς φορείς για τη διοργάνωση ενημερωτικών δράσεων. «Αν υπάρχει βία μέσα στο σπίτι, το παιδί είναι πιθανό αύριο να γίνει θύμα ή θύτης. Ξέρουν οι γονείς τι συμβαίνει στο σχολείο; Ποια είναι η συμπεριφορά του παιδιού τους; Με ποιους κάνει παρέα;» διερωτώνται δικαστικές πηγές.

Ο κ. Μάστακας έχει μελετήσει σε βάθος το ζήτημα και έχει μιλήσει σε ημερίδες σε Ιωάννινα και Θεσσαλονίκη, τονίζοντας τη σημασία της έγκαιρης ενημέρωσης. «Η ενημέρωση δεν είναι καταγγελία. Η καταγγελία έπεται. Η ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα που μπορεί να αποτρέψει μια δυσάρεστη εξέλιξη» έχει αναφέρει.

Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας της Δικαιοσύνης, σχολεία της Πάτρας επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο, όπου μαθητές παρακολουθούν διαδικασίες στο ακροατήριο και συζητούν με νομικούς και εισαγγελείς για ζητήματα που τους αφορούν.

Η Εισαγγελία Εφετών Πάτρας σχεδιάζει να εντείνει ακόμη περισσότερο τις προληπτικές δράσεις σε σχολεία και κοινωνικούς φορείς, λειτουργώντας ως ένας σταθερός μηχανισμός αφύπνισης και ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας.

