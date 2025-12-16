Εισιτήριο δύο ευρώ στους τουρίστες για να θαυμάσουν το «Φοντάνα Ντι Τρέβι» από τον Ιανουάριο

Απαγορεύεται να βρίσκονται συγχρόνως στον χώρο μπροστά στο αρχιτεκτονικό αυτό αριστούργημα πάνω από 400 επισκέπτες

Εισιτήριο δύο ευρώ στους τουρίστες για να θαυμάσουν το «Φοντάνα Ντι Τρέβι» από τον Ιανουάριο
16 Δεκ. 2025 21:52
Pelop News

Στην Ιταλία σύμφωνα με δημοσιεύματα του πρακτορείου Ansa, από τις 7 Ιανουαρίου oι τουρίστες θα πρέπει να πληρώνουν εισιτήριο της τάξης των 2 ευρώ για να θαυμάζουν από κοντά το αριστουργηματικό σιντριβάνι «Φοντάνα Ντι Τρέβι», στο κέντρο της Αιώνιας Πόλης. Από την πληρωμή του εισιτηρίου θα εξαιρούνται μόνον οι μόνιμοι κάτοικοι της Ρώμης.

Τα «καρφιά» της προσωπάρχη του Λευκού Οίκου: Ο Τραμπ με «προσωπικότητα αλκοολικού», ο Μασκ «δηλωμένος» χρήστης ναρκωτικών και ο Βανς «συνωμοσιολόγος»

Τους τελευταίους μήνες, ο δήμος της Ρώμης, πρωτεύουσας της Ιταλίας, αποφάσισε ήδη τον περιορισμό του ημερήσιου αριθμού επισκεπτών στο διάσημο σιντριβάνι, «Φοντάνα Ντι Τρέβι», το οποίο κατασκευάστηκε πριν από τρεις αιώνες, την εποχή του μπαρόκ.

Απαγορεύεται να βρίσκονται συγχρόνως στον χώρο μπροστά στο αρχιτεκτονικό αυτό αριστούργημα πάνω από 400 επισκέπτες.

Πλέον ένας νέος περιορισμός έχει πέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ο οποίος λέει ότι θα πρέπει ο κάθε επισκέπτης να πληρώσει 2 ευρώ για να θαυμάσει το πασίγνωστο σιντριβάνι το οποίο προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο. Οι μόνοι που δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν είναι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ρώμης.

Σχολιάζοντας τα δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, ο δήμος της Ρώμης υπογράμμισε πάντως ότι «δεν έχουν ακόμη ληφθεί οριστικές αποφάσεις» και ότι «πρόκειται μόνον για ένα ενδεχόμενο το οποίο, ως γνωστόν, η δημοτική αρχή εξετάζει εδώ και καιρό».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:59 Κάτω Πατήσια: Εξαφανίστηκε 13χρονο κορίτσι
22:55 Η κλήρωση του τζόκερ για 4,5 εκατ, ευρώ
22:45 «Το χέρι μου ρε»: Καθηγητής σε κατάληψη έπιασε τα δάχτυλα μαθητή με κόφτη! ΦΩΤΟ
22:35 Δύο κορίτσια από την Πάτρα στην Εθνική για το Ευρωπαϊκό
22:25 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι και οι 7 κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν σήμερα
22:16 Αυτό είναι το τσάι που καίει λίπος ακόμη και όταν κάθεστε
22:04 Ο Παναθηναϊκός έκανε βασιλική εμφάνιση στην Κωνσταντινούπολη
21:52 Εισιτήριο δύο ευρώ στους τουρίστες για να θαυμάσουν το «Φοντάνα Ντι Τρέβι» από τον Ιανουάριο
21:47 Αλέξης Τσίπρας από την Πάτρα: «Το φάντασμα της Ιθάκης πλανιέται πάνω από το καθεστώς τους»
21:37 Με υψηλές εγγυήσεις αφέθηκαν ελεύθεροι οι πρώτοι 5 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
21:23 Κλιμάκιο από την Αθήνα στα Βορίζια για έρευνες στο αυτοκίνητο που ξεψύχησε ο Φανούρης Καργάκης
21:14 Τα «καρφιά» της προσωπάρχη του Λευκού Οίκου: Ο Τραμπ με «προσωπικότητα αλκοολικού», ο Μασκ «δηλωμένος» χρήστης ναρκωτικών και ο Βανς «συνωμοσιολόγος»
20:59 Προϋπολογισμός 2026: Με 159 «ναι» και 136 «όχι» πέρασε από τη Βουλή, 216 υπερψήφισαν τις αμυντικές δαπάνες
20:47 Alco: Απογοητευμένοι από την ακρίβεια και απαισιόδοξοι οι πολίτες
20:37 Η κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων θα γίνει την Πέμπτη στις Σέρρες
20:29 Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα 6 μέτρα για τη στέγη, άλλα 160 εκατομμύρια σε αγρότες και κτηνοτρόφους, διακομματική για το αγροτικό
20:16 Ο Γιάννης Αβράμης της ΝΕΠ στο 4ο Talents Cup
20:12 Κωστής Χατζηδάκης: Επιστροφή ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου στην αντλία, φθηνότερο ρεύμα
20:00 Το κορίτσι-θαύμα από την Πάτρα στα 14 χρόνια του στην Εθνική Γυναικών
19:50 Αγρότες: Διαμαρτυρία με «παρέλαση» τρακτέρ σε Λάρισα και Βόλο για τον προϋπολογισμό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ