Εισβολή γλάρων στον αγωνιστικό χώρο και χάος σε ποδοσφαιρικό αγώνα στην Αυστραλία

Αρχικά οι ποδοσφαιριστές σάστισαν και παρακολουθούσαν χωρίς να μπορούν να κάνουν κάτι, ενώ οι φίλαθλοι απολάμβαναν το θέαμα βγάζοντας φωτογραφίες και τραβώντας βίντεο

18 Απρ. 2026 19:48
Pelop News

Σίγουρα πρόκειται για σπάνιο γεγονός. Μιλάμε για την περίεργη και συγχρόνως αστεία επίσκεψη, που δέχτηκαν οι ποδοσφαιριστές της Μέλμπουρν Βίκτορ Κλαμπ, στο παιχνίδι με την Νιουκάστλ Τζετς, για το αυστραλιανό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, όταν ξαφνικά μία ομάδα γλάρων έκανε την εμφάνιση της στον αγωνιστικό χώρο, λίγα λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα.

Αρχικά οι ποδοσφαιριστές σάστισαν και παρακολουθούσαν την εισβολή των γλάρων χωρίς να μπορούν να κάνουν κάτι, ενώ οι φίλαθλοι απολάμβαναν το θέαμα βγάζοντας φωτογραφίες και τραβώντας βίντεο.

Ο διαιτητής της αναμέτρησης αναγκάστηκε να διακόψει για λίγο τα παιχνίδι, βλέποντας πως οι γλάροι όχι απλά πετούσαν πάνω από τα κεφάλια των παικτών, αλλά αρκετοί από αυτούς κάθισαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο λες και ήθελαν να γίνουν ο δωδέκατος παίκτης των ομάδων.

Περίπου 100 γλάροι, σύμφωνα με τα αυστραλιανά ΜΜΕ, βρέθηκαν στο ΑΑΜΙ Πάρκ, δημιουργώντας ένα σκηνικό, που σπάνια βλέπει κανείς σε ποδοσφαιρικό γήπεδο. Ωστόσο τα δευτερόλεπτα κυλούσαν χωρίς τα πουλιά να δείχνουν διάθεση να φύγουν και έτσι το παιχνίδι συνεχίστηκε, έστω και με κάποιες… χωροταξικές δυσκολίες.

Όπως ήταν αναμενόμενο το βίντεο από το συγκεκριμένο παιχνίδι έγινε μέσα σε λίγα λεπτά viral.

