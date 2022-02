Εισβολή στην Ουκρανία: Καρέ καρέ η στιγμή που βομβαρδίζεται το Χάρκοβο – ΒΙΝΤΕΟ

Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται για πέμπτη ημέρα και οι στρατιωτικές δυνάμεις της Ρωσίας πολιορκούν το Χάρκοβο, με cluster bombs ή αλλιώς βόμβες διασποράς σε περιοχή κοντά στο εμπορικό πολυκατάστημα «Equator».

Ωστόσο, οι δυνάμεις της Ρωσίας δεν καταφέρνουν να πετύχουν θετικά αποτελέσματα από τους βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο καθώς ο στρατός της Ουκρανίας προβάλλουν ισχυρή αντίσταση, ανακόπτοντας την ρωσική προέλαση στο Κίεβο.

Οι εικόνες από τα βίντεο που δημοσιεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι συγκλονιστικές και απεικονίζουν τις στιγμές που γίνονται οι ρωσικοί βομβαρδισμοί, με λάμψεις και εκρήξεις από τα πυρομαχικά.

Υπενθυμίζεται ότι δορυφορικές φωτογραφίες που τραβήχτηκαν χθες Κυριακή εικόνιζαν εξάλλου μεγάλη οχηματοπομπή του ρωσικού στρατού, συμπεριλαμβανομένων αρμάτων μάχης, κινούμενη με κατεύθυνση προς το Κίεβο, περίπου 64 χιλιόμετρα μακριά, ανέφερε η αμερικανική ιδιωτική εταιρεία Maxar Technologies.

Η οχηματοπομπή είχε μήκος περίπου 5 χιλιόμετρα, τόνισε η Maxar. Βρισκόταν βορειοανατολικά της ουκρανικής πόλης Ιβάνκιβ και συμπεριλάμβανε οχήματα με καύσιμα, εφόδια, καθώς και τεθωρακισμένα, ανάμεσά τους άρματα μάχης, αυτοκινούμενα πυροβόλα και τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, κατά την εταιρεία.

Reportedly video from Kharkiv. Possibly an air strike from one of the Su-34 bombers. https://t.co/amU93xZJ1a pic.twitter.com/8HPfjINzmp — Rob Lee (@RALee85) February 28, 2022

VIDEO: Wide-scale shelling of the ‘Equator’ district on the outskirts of Kharkiv. pic.twitter.com/vv7m8xcEsO — Conflict News (@Conflicts) February 28, 2022