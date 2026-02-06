«Έκανα λάθη, αλλά έκανα ψυχοθεραπεία και ζήτησα συγγνώμη από το παιδί μου», αποκαλύψεις από τη Χριστίνα Τσάφου

«Το πιο απλό είναι ότι έγινα μάνα. Με τη μητρότητα έγινα πιο ευαίσθητη σε κάποια θέματα»

«Έκανα λάθη, αλλά έκανα ψυχοθεραπεία και ζήτησα συγγνώμη από το παιδί μου», αποκαλύψεις από τη Χριστίνα Τσάφου
06 Φεβ. 2026 22:37
Η Χριστίνα Τσάφου μίλησε για τα λάθη όσον αφορά στο μεγάλωμα του παιδιού της, εξηγώντας πως έκανε ψυχοθεραπεία και ζήτησε συγγνώμη για αυτά.

Ευγενία Σαμαρά: «Τα ΜΜΕ έχουν σεβαστεί πολύ την προσωπική μου ζωή, δεν έχουν ξεπεράσει κάποιο όριο»

Η ηθοποιός ανέφερε πως είχε δύσκολα παιδικά χρόνια και χωρίς να το συνειδητοποιεί μετέφερε κάποια τραύματά της στον γιο της. Με την ψυχοθεραπεία το κατάλαβε και μπόρεσε να απολογηθεί για το γεγονός αυτό, συγχωρώντας παράλληλα και εκείνη τους γονείς της.

Η Χριστίνα Τσάφου στη συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Breakfast@Star» την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, αρχικά απάντησε για τη στιγμή που την άλλαξε προσωπικά και επαγγελματικά: «Το πιο απλό είναι ότι έγινα μάνα. Ήθελα πολύ να κάνω παιδί, γι’ αυτό το λέω. Με τη μητρότητα έγινα πιο ευαίσθητη σε κάποια θέματα», είπε.

Έπειτα, όταν ρωτήθηκε αν είχε την αγωνία να μην μεταφέρει στο παιδί κάποια τραύματα της ίδιας, εξήγησε: «Δεν το είχα συνειδητοποιήσει, διότι δεν είχα πάει να κάνω ψυχοθεραπεία. Όντας ένας άνθρωπος εγώ με δύσκολα παιδικά χρόνια, δεν ήμουν όπως θα έπρεπε για να μην μεταφέρω στο παιδί μου.

Όση αγάπη κι αν του είχα, τα λάθη μου τα έκανα. Όμως έκανα ψυχοθεραπεία, μπήκα σε άλλους δρόμους, άλλη σκέψη. Συζήτησα με το παιδί μου, του ζήτησα και συγγνώμη για πολλά πράγματα. Εγώ τις συγχώρησα αυτές τις συμπεριφορές. Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να συγχωρήσεις. Και να προχωρήσεις. Ειδικά (να συγχωρήσεις) τους γονείς σου».

Η Χριστίνα Τσάφου έχει κρατήσει την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Είναι γνωστό, ωστόσο, πως έχει αποκτήσει έναν γιο, τον Χρήστο Ζαχαριάδη, ο οποίος είναι επίσης ηθοποιός.

