«Έκανα μια συμφωνία με τον Θεό», Ντάνι Άλβες ο ιεροκήρυκας!

Δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα για την υπόθεση του βιασμού 23χρονης κοπέλας στη Βαρκελώνη, λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων

«Έκανα μια συμφωνία με τον Θεό», Ντάνι Άλβες ο ιεροκήρυκας!
27 Οκτ. 2025 20:31
Pelop News

Στα γήπεδα κάποτε λατρευόταν καθολικά ως ένας από τους καλύτερους δεξιούς μπακ στην ιστορία. Πλέον το προφίλ του είναι πολύ πιο σκιώδες.

Ο Ντάνι Άλβες δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα για την υπόθεση του βιασμού 23χρονης κοπέλας στη Βαρκελώνη, λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων και πριν κάποιους μήνες αποφυλακίστηκε οριστικά μετά από 14 μήνες.

Πλέον, ο ίδιος – τουλάχιστον όπως δείχνει στα social media – ζει μια διαφορετική ζωή, πιο ήρεμη από αυτή που ζούσε στα τελευταία χρόνια της ποδοσφαιρικής του καριέρας, όταν και απολάμβανε ιδιαίτερα τη νυχτερινή ζωή.

Μάλιστα, σε video που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, ο Βραζιλιάνος εμφανίστηκε να βγάζει λόγο ως ιεροκήρυκας σε εκκλησία στην Ισπανία και να μιλά για τον τρόπο που επαναπροσδιόρισε τη σχέση του με τον Θεό.

«Πρέπει να έχουμε πίστη, αδέλφια μου, εγώ είμαι η απόδειξη γι’ αυτό. Γιατί ότι υπόσχεται ο Θεός, το πραγματοποιεί. Μέσα στις αναταράξεις, μέσα στην καταιγίδα, υπάρχει πάντα ένας αγγελιαφόρος του Θεού.

Και αυτός ο αγγελιαφόρος, στη χειρότερη στιγμή της ζωής μου, με μάζεψε, με οδήγησε στην Εκκλησία, στον σωστό δρόμο, και σήμερα βρίσκομαι σε αυτόν τον δρόμο χάρη σε εκείνον. Έκανα μια συμφωνία με τον Θεό», είπε χαρακτηριστικά.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:57 Πολάκης για Σαββόπουλο: «Καλά κάναμε και δεν πήγαμε στην κηδεία του»!
22:45 Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας: «Πρωτοβάθμια φροντίδα και νοσοκομειακές δομές στα πρόθυρα της κατάρρευσης»
22:32 Τροχαίο στην Πατρών-Πύργου και τραυματισμός 11χρονης
22:21 ΗΠΑ: Μπήκε σε παμπ με στολή Ναζί και έγινε χαμός! ΒΙΝΤΕΟ
22:10 Η ΕΑΠ το ντέρμπι στην Ακράτα, κορυφή με «4 στα 4», ΦΩΤΟ
21:56 Σεισμός σοκ 6,1 Ρίχτερ, έγινε αισθητός στην Κωνσταντινούπολη!
21:53 «Μου λέγανε γράψε όλη την περιουσία, γράψε τη μισή περιουσία», νέες αποκαλύψεις για το φονικό στη Φοινικούντα
21:40 Πέθανε ο θρυλικός ντράμερ της τζαζ Τζακ ΝτεΤζονέτ,ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
21:30 «Καλό ταξίδι γίγαντα, καλή αντάμωση» συγκλονίζει για τον χαμό του Διονύση Παρασκευόπουλου, ο γιος του Γιώργος
21:13 Κορυδαλλός: Στο προαύλιο των φυλακών θαμμένο πιστόλι με 8 σφαίρες!
21:00 Επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του, συνελήφθη για βιασμό!
20:51 «Δύο ποτά, δύο ποτά ήτανε. Τρία με το ζόρι, γιατί είχαμε πιει πιο πριν λίγο βότκα έξω που ήμασταν», αποκαλυπτική μαρτυρία για το Γκάζι
20:41 Δύο νεκρά αδέρφια στον κόμβο Μ. Χώρας: Απολογήθηκε ο οδηγός του ΙΧ του τραγικού δυστυχήματος
20:31 «Έκανα μια συμφωνία με τον Θεό», Ντάνι Άλβες ο ιεροκήρυκας!
20:20 Κάρυστος: Μόλις δύο μαθητές έκαναν παρέλαση, μπράβο τους! ΒΙΝΤΕΟ
20:10 Χορωδιακές Συναναστροφές VIII «Οδός Χορωδών», Αίγιο 2025
19:58 Γαλλία: Οι δύο συλληφθέντες για τη ληστεία στον Λούβρο τηρούν τον «νόμο της σιωπής» απέναντι στους ανακριτές
19:47 Ανάλυση: Τι σημαίνει η αγορά Eurofighter από την Τουρκία
19:36 Αλλάζει ο καιρός την 28η Οκτωβρίου, έρχονται βροχές και πτώση της Θερμοκρασίας
19:25 Η Πάτρα του ’40, μια πόλη που έμαθε να αντέχει
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ