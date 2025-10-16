Εκδικητική πορνογραφία: Στο εδώλιο Πατρινός αστυνομικός μετά από καταγγελία γνωστής influencer

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά κατάθεση έδωσε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πατρών η πρώην παίκτρια του Survivor, Ελενα Κρεμλίδου, η οποία περιέγραψε τη σκληρή προσωπική εμπειρία που βίωσε όταν προσωπικές της φωτογραφίες αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο χωρίς τη συγκατάθεσή της. Οπως αποκάλυψε, το γεγονός ήρθε στο φως το 2020, όταν αντιλήφθηκε ότι υλικό με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, το οποίο είχε τραβηχτεί ενώ ήταν ανήλικη, είχε δημοσιοποιηθεί παράνομα.

Η υπόθεση εκδικάζεται με κατηγορούμενο έναν αστυνομικό από την Πάτρα, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον συνήγορό του, καθώς ο ίδιος δεν έδωσε το «παρών» στη δικαστική αίθουσα. Σύμφωνα με την υπεράσπιση, ο αστυνομικός αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, ενώ η δίωξη αφορά παράνομη επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Η Ελενα Κρεμλίδου, γνωστή και ως Μαριπόσα, εμφανώς συγκινημένη δήλωσε πως η πρώτη απειλή που δέχτηκε σχετιζόταν με τη δημοσίευση των φωτογραφιών και χρονολογείται από το 2018. Οπως είπε, κάποιες από αυτές είχαν τραβηχτεί όταν ήταν μόλις 16 ετών. Παρά το ότι δεν υπέκυψε στις απειλές, το υλικό άρχισε στη συνέχεια να διαρρέει σε ιστοσελίδες χωρίς να γνωρίζει τον δράστη. «Ο κατηγορούμενος ανάρτησε φωτογραφίες μου. Είμαι ξεκάθαρα εγώ σε δύο από αυτές, ενώ στην τρίτη, παρότι δεν φαίνεται το πρόσωπό μου, το περιβάλλον είναι το ίδιο» ανέφερε χαρακτηριστικά στην κατάθεσή της.

Η δίκη διακόπηκε προκειμένου να μεταφραστεί ένα κρίσιμο έγγραφο που προσκόμισε η υπεράσπιση και αναμένεται να συνεχιστεί στις 29 Οκτωβρίου.

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας της διαδικασίας, η δικηγόρος της, Σοφία Κατσουλά, δήλωσε μαζί με την εντολέα της: «Πιστεύουμε στην Ελληνική Δικαιοσύνη και περιμένουμε την ετυμηγορία της».

Από την πλευρά του, ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου, Γιώργος Κουκούλης, υπογράμμισε ότι ο πελάτης του αρνείται κάθε συμμετοχή στη διαρροή και πως το ζητούμενο είναι να αποδειχθεί η αθωότητά του στο δικαστήριο. Οπως εξήγησε, η μετάφραση του επίμαχου εγγράφου θεωρείται καθοριστική, καθώς ενδέχεται να αποδεικνύει την αθωότητα του αστυνομικού.

Η συνέχεια της δίκης, που έχει συγκεντρώσει ευρεία δημοσιότητα, θα δοθεί στις 29 Οκτωβρίου.

