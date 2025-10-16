Εκδικητική πορνογραφία: Στο εδώλιο Πατρινός αστυνομικός μετά από καταγγελία γνωστής influencer

Ξεκίνησε η δίκη για υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας – revenge porn με κατηγορούμενο Πατρινό Αστυνομικό και θύμα την γνωστή influencer, Ελενα Κρεμλίδου.

Εκδικητική πορνογραφία: Στο εδώλιο Πατρινός αστυνομικός μετά από καταγγελία γνωστής influencer Η Ελενα Κρεμλίδου με τη δικηγόρο της Σοφία Κατσουλά
16 Οκτ. 2025 10:27
Pelop News

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά κατάθεση έδωσε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πατρών η πρώην παίκτρια του Survivor, Ελενα Κρεμλίδου, η οποία περιέγραψε τη σκληρή προσωπική εμπειρία που βίωσε όταν προσωπικές της φωτογραφίες αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο χωρίς τη συγκατάθεσή της. Οπως αποκάλυψε, το γεγονός ήρθε στο φως το 2020, όταν αντιλήφθηκε ότι υλικό με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, το οποίο είχε τραβηχτεί ενώ ήταν ανήλικη, είχε δημοσιοποιηθεί παράνομα.

Η υπόθεση εκδικάζεται με κατηγορούμενο έναν αστυνομικό από την Πάτρα, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον συνήγορό του, καθώς ο ίδιος δεν έδωσε το «παρών» στη δικαστική αίθουσα. Σύμφωνα με την υπεράσπιση, ο αστυνομικός αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, ενώ η δίωξη αφορά παράνομη επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Η Ελενα Κρεμλίδου, γνωστή και ως Μαριπόσα, εμφανώς συγκινημένη δήλωσε πως η πρώτη απειλή που δέχτηκε σχετιζόταν με τη δημοσίευση των φωτογραφιών και χρονολογείται από το 2018. Οπως είπε, κάποιες από αυτές είχαν τραβηχτεί όταν ήταν μόλις 16 ετών. Παρά το ότι δεν υπέκυψε στις απειλές, το υλικό άρχισε στη συνέχεια να διαρρέει σε ιστοσελίδες χωρίς να γνωρίζει τον δράστη. «Ο κατηγορούμενος ανάρτησε φωτογραφίες μου. Είμαι ξεκάθαρα εγώ σε δύο από αυτές, ενώ στην τρίτη, παρότι δεν φαίνεται το πρόσωπό μου, το περιβάλλον είναι το ίδιο» ανέφερε χαρακτηριστικά στην κατάθεσή της.

Η δίκη διακόπηκε προκειμένου να μεταφραστεί ένα κρίσιμο έγγραφο που προσκόμισε η υπεράσπιση και αναμένεται να συνεχιστεί στις 29 Οκτωβρίου.

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας της διαδικασίας, η δικηγόρος της, Σοφία Κατσουλά, δήλωσε μαζί με την εντολέα της: «Πιστεύουμε στην Ελληνική Δικαιοσύνη και περιμένουμε την ετυμηγορία της».

Γιώργος Κουκούλης,

Ο Γιώργος Κουκούλης,

Από την πλευρά του, ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου, Γιώργος Κουκούλης, υπογράμμισε ότι ο πελάτης του αρνείται κάθε συμμετοχή στη διαρροή και πως το ζητούμενο είναι να αποδειχθεί η αθωότητά του στο δικαστήριο. Οπως εξήγησε, η μετάφραση του επίμαχου εγγράφου θεωρείται καθοριστική, καθώς ενδέχεται να αποδεικνύει την αθωότητα του αστυνομικού.

Η συνέχεια της δίκης, που έχει συγκεντρώσει ευρεία δημοσιότητα, θα δοθεί στις 29 Οκτωβρίου.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:18 Πάτρα: Πουλούσε προϊόντα παράνομα και “ντύθηκε” με τα στοιχεία άλλου αλλοδαπού
12:18 Αυξήσεις ως και 1.036% στους νέους οπλίτες με το νέο ΦΕΚ, δείτε τι αλλάζει
12:12 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: «TELL ME» του Γιώργου Μαραζιώτη – Η φωνή των εργαζομένων
12:11 Mέσω ΕΣΠΑ η χρηματοδοτούνται ΑΕΙ για δράσεις ισότητας φύλων-Ανάμεσα τους και το Πανεπιστήμιο Πάτρας
12:09 Ανήλικος «μακρυχέρης» στο Αίγιο: Έκλεβε μηχανάκια και τα έκρυβε στο σπίτι του – Δικογραφία και για τη μητέρα του
12:07 Άδωνις Γεωργιάδης: «Η αριστερά πουλάει μιζέρια – Δεν μπορούν να χαρούν ούτε μια μέρα χαράς»
12:01 Η ΓΑΙΑΟΣΕ παραδίδει το τροχαίο υλικό στον ΟΣΕ – Τι προβλέπει η νέα ΚΥΑ
12:00 Μονόδρομος η νίκη για τον ΝΟΠ στην μάχη με Χανιά
11:55 Ρόδος: Μάχη για τη ζωή του 3χρονου κοριτσιού που ανασύρθηκε αναίσθητο από πισίνα – Υποβλήθηκε σε επέμβαση για εγκεφαλικό οίδημα
11:54 Η Ουκρανία χτύπησε διυλιστήριο της Ρωσίας
11:49 Δείτε ποιος είναι ο Πατρινός που συνεχίζει στο «τιμόνι» του ΠΑΣΑΠΠ
11:49 Αίγιο: 15χρονος έκλεψε μηχανή και κυκλοφορούσε ανενόχλητος – Συνελήφθη μαζί με τη μητέρα του
11:46 Ευζώνοι Κιλκίς: Εξιχνιάστηκε σε λίγες ώρες η δολοφονία 35χρονου – Αναζητείται 26χρονος Πακιστανός
11:40 Αμαλιάδα: Τρεις συλλήψεις για την ληστεία στο κοσμηματοπωλείο – Η σπείρα πουλούσε τη λεία στην Ομόνοια
11:33 Χαλκίδα: Μαθήτρια υπέστη ηλεκτροπληξία μέσα στο σχολείο – Οργή γονέων για τις υποδομές
11:29 Τέλος εποχής για τη ΓΑΙΑΟΣΕ
11:26 Δύσκολες ώρες για τον Γρηγόρη Γεωργάτο
11:24 Εδιμβούργο: Η ωραιότερη πόλη της Σκωτίας
11:23 Στην Πάτρα τραγούδησαν ξανά τον Μίκη: Συναυλία αφιέρωμα στην Περιβόλα ΦΩΤΟ
11:21 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ Μητσοτάκης στη Βουλή: «Η Ελλάδα υπερασπίζεται τα εθνικά της συμφέροντα με σχέδιο, ψυχραιμία και ισχύ»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ