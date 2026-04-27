Μια βραδιά βαθιάς συγκίνησης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών για τον διεθνώς αναγνωρισμένο παιδοκαρδιοχειρουργό Αυξέντιο Καλαγκό, το έργο του οποίου έχει συνδεθεί με τη ζωή χιλιάδων παιδιών σε όλο τον κόσμο.

Εκδήλωση από το «Πατρινόραμα» και τον Inner Wheel: Δάκρυσε ο Καλαγκός - Συγκινητικές στιγμές στην τιμητική εκδήλωση για τον διάσημο καρδιοχειρουργό Ο Χρήστος Μπούρας, μαζί με μικρούς ασθενείς που ο ίδιος ο Καλαγκός έχει χειρουργήσει, του απονέμουν την τιμητική διάκριση
27 Απρ. 2026 15:00
Pelop News

Η βραδιά στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών άφησε πίσω της μια αίσθηση που ξεπερνά τα όρια μιας απλής εκδήλωσης. Ηταν μια στιγμή συλλογικής συγκίνησης γύρω από τον άνθρωπο και το έργο του Αυξέντιου Καλαγκού, όπου η επιστήμη συναντήθηκε με την πιο καθαρή μορφή προσφοράς. Τη διοργάνωση είχαν το περιοδικό «Πατρινόραμα Hellenic» και ο Ομιλος Inner Wheel Πατρών Βορρά Ρίου, δίνοντας τον τόνο μιας βραδιάς που κινήθηκε από την αρχή μέχρι το τέλος σε κλίμα σεβασμού και βαθιάς συγκίνησης.

Την παρουσίαση ανέλαβε ο Αχιλλέας Παπαδιονυσίου, ενώ εκ μέρους του Inner Wheel Πατρών Βορρά Ρίου, χαιρετισμό απηύθυνε η πρόεδρος Μαρία Ασημακοπούλου, η οποία στάθηκε στην αξία της προσφοράς, της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ανάγκης να τιμώνται προσωπικότητες που φωτίζουν με το παράδειγμά τους την εποχή μας. Εκ μέρους του περιοδικού «Πατρινόραμα Hellenic» μίλησε η δημοσιογράφος και υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων Ευτυχία Λαμπροπούλου, καλωσορίζοντας τον σπουδαίο επιστήμονα στην Πάτρα και τονίζοντας πως η παρουσία του στην πόλη αποτελεί ύψιστη τιμή, αλλά και ένα ηχηρό μήνυμα ανθρωπιάς σε μια εποχή που την έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ. Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε και ο χαιρετισμός του πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστου Ι. Μπούρα, που συνδέθηκε με το ευρύτερο επιστημονικό και ακαδημαϊκό πλαίσιο της τιμής.

Μέσα στη βραδιά, η φωνή του καθηγητή Γιώργου Παναγιωτάκη και οι βιωματικές αφηγήσεις ανθρώπων που βίωσαν το έργο του Καλαγκού από κοντά, έδωσαν στην εκδήλωση έναν βαθιά ανθρώπινο παλμό, μετατρέποντάς την από τιμητική τελετή σε ζωντανή μαρτυρία ζωής. Η πιο φορτισμένη στιγμή ήρθε όταν ο Χρήστος Ι. Μπούρας, πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, μαζί με μικρούς ασθενείς που ο ίδιος ο Καλαγκός έχει χειρουργήσει, του απένειμαν την τιμητική διάκριση. Μια βράβευση που δεν είχε τυπικό χαρακτήρα, αλλά συμβολικό βάρος, καθώς σφράγισε το νόημα ολόκληρης της βραδιάς: ότι η επιστήμη αποκτά πραγματική αξία μόνο όταν επιστρέφει ζωή.

Ο κ. Καλαγκός αποτελεί μια από τις σημαντικότερες μορφές της παιδοκαρδιοχειρουργικής παγκοσμίως, όχι μόνο για την ιατρική του κατάρτιση, αλλά κυρίως για το ανθρωπιστικό του έργο.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 αφιέρωσε την καριέρα του στη θεραπεία παιδιών με συγγενείς καρδιοπάθειες. Εχει συμβάλει άμεσα στη θεραπεία περισσότερων από 18.000 παιδιών, ενώ έχει οργανώσει παιδοκαρδιοχειρουργικά κέντρα σε πέντε χώρες, με σημαντικότερο εκείνο στον Μαυρίκιο, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες ολόκληρης της ευρύτερης περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των Κομόρες, της Μαδαγασκάρης και των Σεϋχελλών.

