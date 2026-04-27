ΕΑΠ: Επίτιμη Διδάκτορας η Δέσπω Φάττα – Κάσινου για τη συμβολή της στην περιβαλλοντική επιστήμη

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) προχώρησε στην αναγόρευση της Δέσπω Φάττα – Κάσινου σε Επίτιμη Διδάκτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος στην Πάτρα.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου, παρουσία μελών της διοίκησης, των πρυτανικών αρχών και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Η Αναγόρευση της Καθηγήτριας Δέσπως Φάττα – Κάσινου, μιας διακεκριμένης επιστήμονα και ακαδημαϊκού, πραγματοποιήθηκε ως αναγνώριση της σημαντικής της προσφοράς στην προστασία του περιβάλλοντος, στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και στην αειφορία. Η Καθηγήτρια Φάττα – Κάσινου έχει συνεισφέρει καθοριστικά στην προώθηση της περιβαλλοντικής συνείδησης και της βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ η δουλειά της έχει εμπνεύσει πολλές γενιές επαγγελματιών και ερευνητών στον τομέα της περιβαλλοντικής επιστήμης.

Κατά τη διάρκεια της τελετής απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρύτανης του ΕΑΠ, Καθηγητής Εμμανουήλ Κουτούζης, ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Καθηγητής Κυριάκος Μπουρίκας και κατόπιν πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του έργου της τιμώμενης από τον Καθηγητή της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Ιωάννη Καλαβρουζιώτη. Η τελετή ολοκληρώθηκε με ομιλία από την Επίτιμη Διδάκτορα Δέσπω Φάττα – Κάσινου με τίτλο: «Η χημική και μικροβιολογική πολυπλοκότητα των αστικών λυμάτων στην εποχή της κυκλικής οικονομίας ως πεδίο επιστημονικής εξέλιξης και διεπιστημονικής σύνθεσης».

Η Αναγόρευση σε Επίτιμη Διδάκτορα αποτελεί μία κορυφαία τιμή για το έργο της Καθηγήτριας, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την ακαδημαϊκή αποστολή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην προώθηση της γνώσης και της έρευνας στους τομείς της περιβαλλοντικής προστασίας και της αειφόρου ανάπτυξης.

