Εκδόσεις «Το Δόντι»: Δύο νέα βιβλία φωτίζουν το Πατρινό Καρναβάλι και τα αποκριάτικα έθιμα

Δύο νέες εκδόσεις έρχονται να εμπλουτίσουν τη βιβλιογραφία γύρω από τις Απόκριες και το Πατρινό Καρναβάλι. Πρόκειται για ένα λεύκωμα αφιερωμένο στους «Στρατηγούς» της Πάτρας και μια εκτενή μελέτη για τα αποκριάτικα έθιμα σε όλη την Ελλάδα.

19 Φεβ. 2026 11:46
Pelop News

Δύο νέα βιβλία που διηγούνται ιστορίες, έθιμα και παραδόσεις που συνδέονται με τις Απόκριες και το Καρναβάλι μόλις κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις «Το Δόντι».

Το πρώτο βιβλίο έχει τίτλο «20 χρόνια Στρατηγοί» και αφηγείται την ιστορία μιας παρέας που έχει σημαδέψει το Πατρινό Καρναβάλι από το 2005 που έκανε για πρώτη φορά αισθητή την παρουσία της. Οι «Στρατηγοί και Πρέσβεις του Πατρινού Καρναβαλιού», με πρωτεργάτη τον Τάκη Πανούτσο, γεμάτoι έμπνευση, χιούμορ και αστείρευτη διάθεση για ανατροπή, αφήνουν κάθε χρόνο το δικό τους ξεχωριστό αποτύπωμα στη μεγαλύτερη γιορτή της Πάτρας.

Στις σελίδες του βιβλίου-λευκώματος ζωντανεύουν οι περιπέτειες, τα ευτράπελα και τα ευρηματικά σχέδια της παρέας έως το 2025, μέσα από δεκάδες φωτογραφίες, καθώς και κείμενα και αφηγήσεις που κατέγραψαν και επιμελήθηκαν δύο εξέχοντα μέλη της ομάδας, ο Θανάσης Κούστας και ο Αντώνης Ποταμίτης.

Το δεύτερο βιβλίο παίρνει αφορμή από τις Απόκριες, όπως γιορτάζονται παραδοσιακά σε όλη την Ελλάδα, και παρουσιάζει μια σειρά από έθιμα που ακόμα και σήμερα είναι ζωντανά και τελούνται σε διάφορα μέρη της χώρας, αλλά και έθιμα που με το διάβα του χρόνου έσβησαν και πέρασαν στη μνήμη. Η μελέτη του Παναγιώτη Καρώνη «Και πώς να την ξυπνήσουμε και πώς να της το ειπούμε» μας ταξιδεύει με έναν πλούτο πληροφοριών και φωτογραφικoύ υλικού από τη Λέσβο ως το Ζαγόρι, τη Θεσσαλονίκη και την Κοζάνη κι από τη Νάξο ως τη Νάουσα, την Πάτρα και το Γαλαξείδι σε έναν ογκώδη τόμο που αποτελεί μοναδική συνεισφορά στην καταγραφή της ελληνικής λαϊκής παράδοσης.

Όπως γράφει ο συγγραφέας για τους ανθρώπους και τα έθιμα που περιγράφονται στο βιβλίο: «Προσπαθήσαμε να αφουγκραστούμε τα λόγια τους, τα ανίερα ιερά τραγούδια τους, να χορέψουμε στους ρυθμούς τους, να πηδήσουμε τις πυρές τους, να ακούσουμε τον οξύ ξεσηκωτικό ήχο των κουδουνιών τους, να νιώσουμε τις ιδρωμένες ανάσες τους, να αγγίξουμε τις πολύτιμες φορεσιές τους, να δούμε κάτω από τις μάσκες τα εκστασιασμένα πρόσωπά τους, να νοιώσουμε δίπλα μας τα συντονισμένα ανθρώπινα σώματα που απαρτίζουν τον συγκινούμενο όμιλο των πομπών και των χορευτικών δρωμένων.»

