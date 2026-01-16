Έκδοση εξάμηνων εντόκων γραμματίων 400 εκατ. ευρώ από το ελληνικό Δημόσιο

Σε νέα έκδοση εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας προχωρά το ελληνικό Δημόσιο την επόμενη εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, σε άυλη μορφή, συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ, με ημερομηνία λήξης την 24η Ιουλίου 2026. Η ημερομηνία διακανονισμού της έκδοσης έχει οριστεί για την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 (Τ+2).

Παράλληλα με τη δημοπρασία, το ελληνικό Δημόσιο δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής και σε φυσικά πρόσωπα μέσω δημόσιας εγγραφής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιρειών. Το ανώτατο όριο συμμετοχής για κάθε ιδιώτη επενδυτή ορίζεται στα 15.000 ευρώ ονομαστικής αξίας.

Η τιμή διάθεσης των τίτλων θα διαμορφωθεί με βάση τη σταθμισμένη μέση τιμή των επιτυχουσών ανταγωνιστικών προσφορών, ενώ το συνολικό ποσό που θα διατεθεί στους ιδιώτες θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η περίοδος των εγγραφών θα διαρκέσει από την Τρίτη 20 Ιανουαρίου έως και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026.

Βασική προϋπόθεση για την αγορά των εντόκων γραμματίων αποτελεί η καταχώρισή τους σε μερίδα του Συστήματος Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ). Η δημιουργία μερίδας γίνεται μέσω των φορέων διάθεσης, με απαραίτητα δικαιολογητικά την αστυνομική ταυτότητα και τον ΑΦΜ.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα μπορούν να αποκτούν κρατικούς τίτλους, έντοκα γραμμάτια ή ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιρειών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

