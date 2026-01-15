Έκδοση στη Γαλλία της Κύπριας «βασίλισσας» της απάτης με μαμούθ κρυπτονομίσματα

Η Κύπρος προχωρά στην άμεση έκδοση της Ελληνοκύπριας Ε.Φ. στις γαλλικές αρχές, μετά από απόφαση του Εφετείου, το οποίο ακύρωσε την πρωτόδικη κρίση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, διατάσσοντας την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Η υπόθεση αυτή που έχει απασχολήσει έντονα τις διωκτικές αρχές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αφορά μια γιγαντιαία επιχείρηση διαδικτυακής απάτης με τη συνολική λεία να αγγίζει το αστρονομικό ποσό των $700 εκατομμυρίων.

Η Ε.Φ. φέρεται να κατέχει κεντρικό ρόλο στη διακίνηση των χρημάτων αυτών μέσω εταιρειών και λογαριασμών σε πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων γεγονός που οδήγησε τις γαλλικές αρχές στην αναζήτησή της για την άσκηση ποινικής δίωξης.

Το «όχι» που έγινε «ναι»

Η διαδικασία στο Εφετείο ξεκίνησε μετά την έφεση που καταχώρισε ο Γενικός Εισαγγελέας προσβάλλοντας την απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας της 1ης Δεκεμβρίου 2025. Σε εκείνο το στάδιο η πρωτόδικη δικαστής είχε αρνηθεί την έκδοση της Ε.Φ προβάλλοντας το επιχείρημα ότι το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης δεν ήταν σαφές ως προς τον σκοπό του. Συγκεκριμένα υπήρχε η νομική αμφιβολία αν η Ε.Φ. ζητείτο για να δικαστεί ή απλώς για να ανακριθεί στο πλαίσιο της διερεύνησης μιας υπόθεσης που βρίσκεται ακόμη σε στάδιο συγκέντρωσης στοιχείων. Η πρωτόδικη κρίση είχε προκαλέσει αίσθηση καθώς φαινόταν να θέτει εμπόδια σε μια διαδικασία που θεωρείται τυπική εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βασίζεται στην αλληλοϋποστήριξη των δικαστικών αρχών.

Το Εφετείο με σύνθεση τους δικαστές Χ.Β Χαραλάμπους, Μ. Τουμαζή και Θ. Θωμά, εξέτασε την ουσία και κατέληξε σε μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση που αλλάζει τα δεδομένα για παρόμοιες υποθέσεις στο μέλλον. Οι δικαστές ανέλυσαν διεξοδικά τα έγγραφα που εστάλησαν από τις δικαστικές αρχές της Γαλλίας και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η διαδικασία βρίσκεται ξεκάθαρα στο στάδιο της ποινικής δίωξης. Σημείωσαν ότι οι διευκρινίσεις που δόθηκαν από τον Γάλλο ανακριτή ήταν επαρκείς και δεν άφηναν περιθώρια παρερμηνείας καθώς στη Γαλλία η ιδιότητα του κατηγορουμένου αποδίδεται με συγκεκριμένο τρόπο που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης από ξένα δικαστήρια. Το δικαστήριο υπογράμμισε ότι η πρωτόδικη απόφαση βασίστηκε σε μια εσφαλμένη ερμηνεία των γεγονότων και των νομικών προϋποθέσεων που διέπουν το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Με την ομόφωνη απόφασή τους οι τρεις δικαστές ξεκαθάρισαν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να ανταποκρίνεται στις διεθνείς της υποχρεώσεις όταν πρόκειται για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος.

Η παγίδα των κρυπτονομισμάτων

Η υπόθεση στην οποία εμπλέκεται η Ε.Φ. δεν αποτελεί μια απλή περίπτωση οικονομικής διαφοράς αλλά μια καλοστημένη διεθνή επιχείρηση που εκμεταλλεύτηκε την τεχνολογία αιχμής για να εξαπατήσει χιλιάδες ανυποψίαστους πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν οι δράστες προσέλκυαν τα θύματά τους μέσω στοχευμένων διαφημίσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποσχόμενοι εξωπραγματικές αποδόσεις από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin και το Ethereum. Η χρήση επώνυμων προσώπων με ψεύτικες μαρτυρίες και η δημιουργία μιας εικόνας απόλυτης αξιοπιστίας ήταν τα κύρια εργαλεία τους για να κάμψουν τις αντιστάσεις των αφελών.

Ο τρόπος δράσης τους ήταν ιδιαίτερα εξεζητημένος και μαρτυρούσε επαγγελματική οργάνωση που δύσκολα συναντάται σε κοινούς απατεώνες. Οι δράστες έπειθαν τα θύματα να εγκαταστήσουν στους υπολογιστές τους λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης με το πρόσχημα της παροχής τεχνικής υποστήριξης για τη διαχείριση του επενδυτικού τους χαρτοφυλακίου. Στην πραγματικότητα όμως αποκτούσαν τον πλήρη έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών και των προσωπικών δεδομένων των επενδυτών. Τα χρήματα μεταφέρονταν σε πλατφόρμες που είχαν δημιουργηθεί για να μοιάζουν με νόμιμα ανταλλακτήρια αλλά ήταν εντελώς εικονικές. Ενώ οι επενδυτές έβλεπαν στις οθόνες τους γραφικά και διαγράμματα με κέρδη που αυξάνονταν καθημερινά τα πραγματικά τους κεφάλαια είχαν ήδη διοχετευθεί σε μια σειρά από ψηφιακά πορτοφόλια που ήλεγχαν τα ηγετικά μέλη της οργάνωσης. Η συνολική ζημιά για τους πολίτες σε παγκόσμιο επίπεδο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα $700 εκατομμύρια καθιστώντας την υπόθεση αυτή μια από τις μεγαλύτερες απάτες στον τομέα των κρυπτονομισμάτων.

Ο ρόλος της Stolos Group

Το όνομα της Ε.Φ βρέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών των γαλλικών αρχών και των οικονομικών εισαγγελέων μετά από ενδελεχή ανάλυση της διαδρομής του χρήματος μέσω της τεχνολογίας blockchain. Η τεχνολογία αυτή αν και προσφέρει ανωνυμία αφήνει πίσω της αδιάψευστα ψηφιακά ίχνη τα οποία οι ειδικοί αναλυτές κατάφεραν να ακολουθήσουν με μεγάλη υπομονή. Η Ε.Φ φέρεται να είναι η διευθύντρια και η πραγματική δικαιούχος της εταιρείας Stolos Group Limited, η οποία σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές αποτελούσε βασικό κρίκο στην αλυσίδα ξεπλύματος των παράνομων εσόδων που προέρχονταν από την απάτη.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο ένταλμα και παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο είναι αποκαλυπτικά για το μέγεθος της δραστηριότητας. Ένας λογαριασμός της εταιρείας Stolos Group στην παγκόσμια πλατφόρμα Binance χρησιμοποιήθηκε για τη λήψη μεγάλων ποσών σε ψηφιακά νομίσματα τύπου USDT. Μόνο μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα το 2022 στον συγκεκριμένο λογαριασμό εντοπίστηκαν περισσότερα από $185.000 που προέρχονταν απευθείας από τη δραστηριότητα των απατεώνων. Συνολικά οι κινήσεις στον λογαριασμό αυτό αγγίζουν τα $2,6 εκατομμύρια, ποσό που δεν δικαιολογείται από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη δραστηριότητα της εταιρείας στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Η υπεράσπιση της Ε.Φ ισχυρίστηκε ότι η ίδια δεν είχε γνώση της παράνομης προέλευσης των χρημάτων και ότι η εταιρεία της εκτελούσε νόμιμες εμπορικές δραστηριότητες. Ωστόσο το Εφετείο έκρινε ότι τέτοιου είδους ισχυρισμοί και υπερασπιστικές γραμμές πρέπει να εξεταστούν από το φυσικό δικαστήριο στη Γαλλία και όχι από τις κυπριακές αρχές κατά τη διαδικασία της έκδοσης.

Κατσάδα στο Επαρχιακό Δικαστήριο

Ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της απόφασης του Εφετείου ήταν η αναλυτική αναφορά στην αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δικαστές επεσήμαναν ότι το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της δικαστικής συνεργασίας και βασίζεται στην ακλόνητη παραδοχή ότι όλα τα κράτη μέλη σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις δίκαιες δικαστικές διαδικασίες. Δεν αποτελεί έργο του κυπριακού δικαστηρίου να αμφισβητεί την ουσία της υπόθεσης ή τον τρόπο με τον οποίο οι γαλλικές αρχές διεξάγουν τις έρευνές τους εφόσον τηρούνται οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις του νόμου. Η δικαστική συνεργασία είναι απαραίτητη σε μια εποχή όπου το έγκλημα δεν γνωρίζει σύνορα και οι δράστες μπορούν να μετακινούν κεφάλαια με το πάτημα ενός κουμπιού από τη μια άκρη του κόσμου στην άλλη.

Σύλληψη και «εισιτήριο» για Παρίσι

Το Εφετείο διέταξε την άμεση σύλληψη της Ε.Φ η οποία μέχρι τώρα ήταν ελεύθερη με αυστηρούς περιοριστικούς όρους που περιλάμβαναν την παράδοση των ταξιδιωτικών της εγγράφων και την καταβολή εγγύησης για να διασφαλιστεί η παρουσία της. Πλέον θα παραμείνει υπό κράτηση στις Κεντρικές Φυλακές μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσής της στις γαλλικές αρχές, η οποία σύμφωνα με τη νομοθεσία πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημέρα της απόφασης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης και η Αστυνομία βρίσκονται ήδη σε πλήρη συντονισμό με τη Europol και τις γαλλικές αρχές για την οργάνωση της ασφαλούς μεταφοράς της στο Παρίσι. Η υπόθεση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τα δικαστικά χρονικά της Κύπρου καθώς επιβεβαιώνει την ετοιμότητα των θεσμών να αντιμετωπίσουν το σύνθετο και διαρκώς εξελισσόμενο φαινόμενο του διεθνούς οικονομικού εγκλήματος. Η Ε.Φ θα βρεθεί σύντομα ενώπιον των γαλλικών δικαστικών αρχών για να δώσει απαντήσεις σχετικά με τη διαχείριση των εκατομμυρίων δολαρίων που χάθηκαν από τις αποταμιεύσεις χιλιάδων πολιτών ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων προσώπων συνεχίζονται σε παγκόσμια κλίμακα καθώς η οργάνωση φαίνεται να είχε παρακλάδια σε πολλές διαφορετικές χώρες.

