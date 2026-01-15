Ουτρέχτη: Μεγάλη ανησυχία από ισχυρές εκρήξεις στο κέντρο της πόλης, πληροφορίες για τραυματίες, ΒΙΝΤΕΟ

Μεγάλη αναταραχή από τουλάχιστον δύο ισχυρές εκρήξεις σήμερα (15/01/2026) στο κέντρο της Ουτρέχτης στην Ολλανδία.

Επιβάτης επιχείρησε να ανοίξει την έξοδο κινδύνου αεροσκάφους της Delta εν πτήσει, «έφαγε» 18 μήνες φυλακή!

Αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι έγινε μία έκρηξη (γύρω στις 15:38, στην Ελλάδα 16:38) που προκάλεσε κάποιους τραυματισμούς. Την ώρα που είχε συγκεντρωθεί πλήθος για να δουν τι συνέβη, έγινε και δεύτερη έκρηξη.

Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας ανέφερε στην ολλανδική ραδιοτηλεόραση ότι στο κτίριο όπου έγινε η έκρηξη έχει ξεσπάσει φωτιά και υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης. Ζημιές υπάρχουν και σε γειτονικά κτίρια.

At least ten people were injured after an explosion and large fire erupted in Utrecht, Netherlands. pic.twitter.com/qI0Sbt0qu4 — Breaking Alert (@BreakingAlert_) January 15, 2026

In the center of Utrecht, Netherlands there are reports of a large fire and several explosions in the Visscherssteeg. Images show that it is chaos and that there is debris everywhere https://t.co/SjwV2DnUs4 pic.twitter.com/KNPitbkTc2 — Finally Did it 💫 (@Finallydiditonx) January 15, 2026

Συγκεχυμένη είναι η εικόνα για τους τραυματίες. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει τραυματιστεί, άλλες πηγές ανεβάζουν τον αριθμό σε 10, άγνωστο όμως σε τι κατάσταση είναι.

Βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν συντρίμμια στον δρόμο και φωτιές.

Η αστυνομία εκκενώνει τις γύρω οδούς σε μεγάλη ακτίνα από το σημείο που βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Οι Αρχές δεν μπορούν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο και νέων εκρήξεων.

Τα αίτια παραμένουν άγνωστα.

