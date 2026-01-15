Ουτρέχτη: Μεγάλη ανησυχία από ισχυρές εκρήξεις στο κέντρο της πόλης, πληροφορίες για τραυματίες, ΒΙΝΤΕΟ

Η αστυνομία εκκενώνει τις γύρω οδούς σε μεγάλη ακτίνα από το σημείο

15 Ιαν. 2026 18:31
Μεγάλη αναταραχή από τουλάχιστον δύο ισχυρές εκρήξεις σήμερα (15/01/2026) στο κέντρο της Ουτρέχτης στην Ολλανδία.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι έγινε μία έκρηξη (γύρω στις 15:38, στην Ελλάδα 16:38) που προκάλεσε κάποιους τραυματισμούς. Την ώρα που είχε συγκεντρωθεί πλήθος για να δουν τι συνέβη, έγινε και δεύτερη έκρηξη.

Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας ανέφερε στην ολλανδική ραδιοτηλεόραση ότι στο κτίριο όπου έγινε η έκρηξη έχει ξεσπάσει φωτιά και υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης. Ζημιές υπάρχουν και σε γειτονικά κτίρια.

Συγκεχυμένη είναι η εικόνα για τους τραυματίες. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει τραυματιστεί, άλλες πηγές ανεβάζουν τον αριθμό σε 10, άγνωστο όμως σε τι κατάσταση είναι.

Βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν συντρίμμια στον δρόμο και φωτιές.

Η αστυνομία εκκενώνει τις γύρω οδούς σε μεγάλη ακτίνα από το σημείο που βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Οι Αρχές δεν μπορούν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο και νέων εκρήξεων.

Τα αίτια παραμένουν άγνωστα.

