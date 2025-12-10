Έκκληση Μαρινάκη προς αγρότες για ορισμό αντιπροσωπείας και άμεσο διάλογο

Κάλεσμα στους αγρότες να ορίσουν συγκεκριμένη αντιπροσωπεία για διάλογο με την κυβέρνηση απηύθυνε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» του Action24, υπογράμμισε πως τόσο η κυβέρνηση όσο και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιδιώκουν την έναρξη συζήτησης με τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου.

«Απευθύνω μια έκκληση στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα να ορίσουν τη συγκεκριμένη αντιπροσωπεία εκπροσώπησης που έχει ζητήσει ο πρωθυπουργός, ώστε να γνωρίζουμε ποιοι θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες. Την επόμενη κιόλας ημέρα μπορεί να πραγματοποιηθεί συνάντηση σε υψηλό επίπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά.





