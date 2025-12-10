Έκκληση Μαρινάκη προς αγρότες για ορισμό αντιπροσωπείας και άμεσο διάλογο
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης καλεί τους αγρότες να ορίσουν αντιπροσωπεία για άμεση συνάντηση με την κυβέρνηση και επανεκκίνηση του διαλόγου.
Κάλεσμα στους αγρότες να ορίσουν συγκεκριμένη αντιπροσωπεία για διάλογο με την κυβέρνηση απηύθυνε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» του Action24, υπογράμμισε πως τόσο η κυβέρνηση όσο και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιδιώκουν την έναρξη συζήτησης με τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου.
«Απευθύνω μια έκκληση στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα να ορίσουν τη συγκεκριμένη αντιπροσωπεία εκπροσώπησης που έχει ζητήσει ο πρωθυπουργός, ώστε να γνωρίζουμε ποιοι θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες. Την επόμενη κιόλας ημέρα μπορεί να πραγματοποιηθεί συνάντηση σε υψηλό επίπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
