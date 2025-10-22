Εκλεκτός του Τραμπ αποσύρει την υποψηφιότητά του μετά την αποκάλυψη ρατσιστικών σχολίων

Ο Πολ Ινγκράσια, το πρόσωπο το οποίο είχε επιλέξει ο Ντόναλντ Τραμπ για να ηγηθεί υπηρεσίας αρμόδιας για ζητήματα δεοντολογίας στον δημόσιο τομέα (Office of Special Counsel, OSC) απέσυρε χθες Τρίτη 21/10/2025 την υποψηφιότητά του, μετά την αποκάλυψη από τον Τύπο ρατσιστικών σχολίων που είχε κάνει πριν από έναν χρόνο, αποκαλύπτοντας, μεταξύ άλλων, πως έχει «ρατσιστική τάση».

Το Politico έφερε στο φως προχθές Δευτέρα 20/10/2025 μηνύματα που είχε στείλει, όπως τόνισε, ο Πολ Ινγκράσια, που έχει σήμερα θέση συνδέσμου του Λευκού Οίκου με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας, σε ομάδα ιδιωτικής συζήτησης Ρεπουμπλικάνων. Αποκάλυπτε πως έχει «ναζιστική τάση», ενώ χρησιμοποίησε βρισιά της αργκό των Ιταλοαμερικανών («moulignon») αναφερόμενος στους μαύρους.

«Δυστυχώς δεν διαθέτω επαρκή αριθμό ψήφων των Ρεπουμπλικάνων αυτή τη στιγμή», ανέφερε ο Πολ Ινγκράσια μέσω Truth Social, εξηγώντας γιατί δεν πρόκειται να πάει στην προγραμματισμένη ακρόαση σε επιτροπή της Γερουσίας για την επιβεβαίωση του διορισμού του.

Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, η παράταξη του προέδρου Τραμπ, δεν διαθέτει παρά οριακή πλειοψηφία στην αμερικανική Άνω Βουλή.

Το OSC, την ηγεσία του οποίου ήταν υποψήφιος για να αναλάβει ο Πολ Ινγκράσια, είναι ιδίως αρμόδιο για την προστασία των δημοσίων λειτουργών από διάφορες καταχρηστικές πρακτικές, ιδίως τις διακρίσεις.

Ανάμεσα στα μηνύματα που αποκάλυψε το Politico ξεχωρίζει αυτό στο οποίο καταφερόταν εναντίον της αργίας στη μνήμη του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ήρωα του αγώνα εναντίον του φυλετικού διαχωρισμού και των ρατσιστικών διακρίσεων στις ΗΠΑ. Η αργία αυτή «θα έπρεπε να καταργηθεί και να ριχτεί στον έβδομο κύκλο της κόλασης, όπου ανήκει», έγραφε ο Πολ Ινγκράσια τον Ιανουάριο του 2024, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ερωτηθείς σχετικά από ΜΜΕ, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, δικηγόρος του κ. Ινγκράσια, ο Έντουαρντ Άντριου Πάλτσικ, σχολίασε – αποφεύγοντας να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητά τους – πως τα μηνύματα αυτά έχουν «αφαιρεθεί από το συγκείμενό τους» και είναι πλήρη «αυτοσαρκασμού» και «σατιρικού χιούμορ».

«Δεν είναι πλέον υποψήφιος», περιορίστηκε να πει πηγή του Politico στον Λευκό Οίκο χθες.

