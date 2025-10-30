Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Η Έντζη Σταματάκη με τον Αντώνη Κουνάβη

Συνταξιούχος δικηγόρος, η Έντζη Σταματάκη έχει μια αξιοσημείωτη διαδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στα κοινά.

30 Οκτ. 2025 13:53
Η Έντζη Σταματάκη συμπαρατάσσεται με τον Αντώνη Κουνάβη στις εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας, θέτοντας υποψηφιότητα για το Δ.Σ. της Οργάνωσης.

Συνταξιούχος δικηγόρος, η Έντζη Σταματάκη έχει μια αξιοσημείωτη διαδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στα κοινά. Συγκεκριμένα, έχει διατελέσει αντιπρόεδρος Κοινότητας Κάτω Αχαΐας, αντιδήμαρχος Κάτω Αχαϊας, αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, πρόεδρος του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Πατρών.

Επιπλέον, έχει διατελέσει Β΄ αντιπρόεδρος της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας, καθώς και δύο φορές εκλεγμένο μέλος της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Αχαϊας.
Σε δήλωσή της σχετικά με τη στήριξή της στον Αντώνη Κουνάβη, η Έντζη Σταματάκη αναφέρει τα εξής:

«Στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα, στηρίζω με πίστη και συνέπεια τον Αντώνη Κουνάβη. Ο Αντώνης, απέδειξε με το έργο του ότι μπορεί να ενώνει, να οργανώνει και να δίνει δυναμική παρουσία στη Νέα Δημοκρατία στην Αχαΐα. Με εργατικότητα και ουσιαστική δράση, κατάφερε να ενεργοποιήσει μέλη, να ανοίξει το κόμμα στην κοινωνία και να το κάνει ξανά ισχυρό στην περιοχή μας. Όλοι εμείς που είμαστε μαζί του από την πρώτη θητεία, συμβάλλαμε σε αυτή την πορεία με πίστη, συνεργασία και κοινό όραμα για μια παράταξη ανοιχτή, δυνατή και ενωμένη. Νιώθουμε περήφανοι για όσα πετύχαμε και αποφασισμένοι να συνεχίσουμε το έργο που ξεκινήσαμε μαζί».

 
