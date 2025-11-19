Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Δημήτρης Καραΐσκος με τον Αντώνη Κουνάβη

Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Δημήτρης Καραΐσκος με τον Αντώνη Κουνάβη
19 Νοέ. 2025 18:44
Pelop News

Στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη στις εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας θα είναι ο Δημήτρης Καραΐσκος.

Σε δήλωσή του αναφέρει:

Με μεγάλη χαρά και αίσθημα ευθύνης ανακοινώνω την υποψηφιότητά μου ως μέλος της ΔΕΕΠ Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, έπειτα από την τιμητική πρόταση του φίλου και συναγωνιστή Αντώνη Κουνάβη.

Η απόφαση αυτή δεν είναι απλώς πολιτική· είναι μια προσωπική δέσμευση ότι θα συμβάλλω ενεργά, με όλες μου τις δυνάμεις, στην κοινή μας προσπάθεια για μια δυνατή, ενωμένη και ανοιχτή Νέα Δημοκρατία στην Αχαΐα.

Θέλω παράλληλα να εκφράσω τη θερμή μου στήριξη στον Αντώνη Κουνάβη, ο οποίος θέτει υποψηφιότητα για Πρόεδρος της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας.

Ο Αντώνης είναι ένας άνθρωπος που αξίζει την εμπιστοσύνη όλων μας . συνεπής, ενωτικός και αγωνιστής.

Δίνει καθημερινά τις μάχες του με ήθος, εντιμότητα και ανιδιοτέλεια, με πίστη στις αρχές και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας και με όραμα και αγάπη για τον τόπο μας.

Είναι ο άνθρωπος που μπορεί να οδηγήσει τη ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας με ενότητα, αποφασιστικότητα και καθαρή σκέψη, και είμαι περήφανος που στέκομαι δίπλα του σε αυτή τη διαδρομή.

 

