Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Σάκης Μεντζελόπουλος στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη

03 Νοέ. 2025 18:15
Ο Σάκης Μεντζελόπουλος τάσσεται στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη στις εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας, θέτοντας υποψηφιότητα για το Δ.Σ. της Οργάνωσης.

Ελεύθερος επαγγελματίας, ο Σάκης Μεντζελόπουλος υπηρετεί για πολλά χρόνια με πίστη τη Νέα Δημοκρατία, ενώ έχει να επιδείξει και μια σημαντική διαδρομή στον επιμελητηριακό χώρο. Σε δήλωσή του για τη στήριξή του στον Αντώνη Κουνάβη, ο Σάκης Μεντζελόπουλος αναφέρει τα εξής:

«Στηρίζω τον Αντώνη Κουνάβη για τη θέση του προέδρου στη ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας, γιατί αποτελεί έναν άνθρωπο με αποδεδειγμένη συνέπεια, ήθος και προσήλωση στις αρχές και τις αξίες της παράταξής μας.

Η πορεία του μέσα στη Νέα Δημοκρατία, η ενεργή συμμετοχή του στα κοινά και η βαθιά γνώση των ζητημάτων που απασχολούν την Αχαΐα τον καθιστούν εγγύηση υπευθυνότητας και αποτελεσματικότητας.

Ο Αντώνης Κουνάβης ενώνει, εμπνέει και υπηρετεί με ανιδιοτέλεια το κοινό καλό, στοιχεία που είναι απαραίτητα για μια δυναμική και ενωτική ΔΕΕΠ.

Με εμπιστοσύνη στις ικανότητές του και πίστη στη συλλογική προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας, δηλώνω την πλήρη στήριξή μου στην υποψηφιότητά του, για να συνεχίσουμε μαζί να ενισχύουμε τη φωνή της παράταξης στην Αχαΐα».

 
