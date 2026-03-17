Εκλογές ΠΑΣΟΚ: Και στην Αχαΐα ψήφισαν προεδρικά – Πάνω από 60% των συνέδρων ανήκουν στο μπλοκ του Νίκου Ανδρουλάκη

Ανετη επικράτηση των «προεδρικών», δηλαδή αυτών που πρόσκεινται στον Νίκο Ανδρουλάκη, έβγαλε η κάλπη στην Αχαΐα για την εκλογή συνέδρων ενόψει του μεγάλου Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ που θα διεξαχθεί 27 έως 29 Μαρτίου στο Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου.

Η εκλογική διαδικασία έγινε προχθές στους 5 δήμους της Αχαΐας, με αρκετά μεγάλη συμμετοχή, ενώ εντύπωση προκάλεσε ότι μετείχαν και αρκετά νέα στελέχη.

Ρίχνοντας μία πρώτη, σφαιρική ματιά στην ανθρωπογεωγραφία των εκλεγμένων συνέδρων, είναι ολοφάνερη η υπεροχή του Νίκου Ανδρουλάκη.

Με βάση ρεπορτάζ και πληροφορίες, η εφημερίδα «Πελοπόννησος» κατέληξε στα εξής ποσοστά, όσον αφορά την «ταυτότητα» των εκλεγέντων:

Το 60% είναι προεδρικοί. Ισως και λίγο παραπάνω. Από τους συνολικά 126 εκλεγέντες και εκλεγείσες, οι 75 είναι βέροι Ανδρουλακικοί (στην Αιγιάλεια θριάμβευσε ο γενικός διευθυντής της ΠΕΣ Μίλτος Σταυρόπουλος).

Στη 2η θέση οι προσκείμενοι και προσκείμενες στον Μανώλη Χριστοδουλάκη. Οι 32 εκλεγέντες θεωρούνται «δικοί» του (όπως ο Δημ.Μπεκίρης στη Δυτική Αχαΐα, 3ος σε σταυρούς). Δεν είναι έκπληξη το συγκεκριμένο κομμάτι του συνολικού αποτελέσματος, αφού είναι γνωστό ότι πολλοί και πολλές από το στρατόπεδο Δούκα προσχώρησαν στο στρατόπεδο Χριστουδουλάκη όταν οι δύο πολιτικοί αποφάσισαν να πορευτούν αυτόνομα.

Από ‘κει και πέρα: οι 10 θεωρείται πως είναι φίλα προσκείμενοι στον Παύλο Γερουλάνο (ανάμεσά τους Αδ. Παρίση, Ελ. Μαρνέλη), οι 5 είναι «παιδιά» του Μιχάλη Κατρίνη, οι 3 του Χάρη Δούκα (Χρ. Πλατάνου και Παν. Μαρινόπουλος από την Αιγιάλεια οι δύο), ενώ έναν σύνεδρο έχει από την Αχαΐα η Αννα Διαμαντοπούλου (Γ. Κολλιόπουλος).

Τι συνέβη σε πανελλήνιο επίπεδο

Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη 4.000 συνέδρων, ενόψει του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, στις 27-29 Μαρτίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επικράτηση του μπλοκ του Νίκου Ανδρουλάκη είναι ξεκάθαρη, καθώς καταγράφει πρωτιά και στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας.

Οπως φαίνεται, το ποσοστό των συνέδρων που πρόσκεινται στον πρόεδρο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης αγγίζει το 62-65%.

Πίσω του, σε αριθμό συνέδρων, φαίνεται πως ακολουθεί ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, αλλά το ίδιο υποστηρίζουν και στο επιτελείο του Χάρη Δούκα.

Συνεργάτες του Μανώλη Χριστοδουλάκη υποστηρίζουν πως η πλευρά του εξέλεξε συνολικά 967 συνέδρους, τη στιγμή που οι Χάρης Δούκας και Παύλος Γερουλάνος φτάνουν μαζί τους 750.

Από την άλλη, συνεργάτες του Χάρη Δούκα αναφέρουν πως «η πλευρά του εξέλεξε 750 συνέδρους που έχουν ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο.

Το στρατόπεδο του Παύλου Γερουλάνου, από την άλλη πλευρά, υποστηρίζει ότι επικράτησε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και πως η παρουσία του ενισχύθηκε σημαντικά και στην περιφέρεια. Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης εμφανίζει εκτιμήσεις για 967 εκλεγμένους (ήτοι περίπου 25,5%) και φιλοδοξεί να φτάσει στο 30% της Κεντρικής Επιτροπής.

Στις εκλογές έλαβαν μέρος, συνολικά, 174.813 φίλοι και μέλη του ΠΑΣΟΚ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



