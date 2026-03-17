Εκλογές ΠΑΣΟΚ: Και στην Αχαΐα ψήφισαν προεδρικά – Πάνω από 60% των συνέδρων ανήκουν στο μπλοκ του Νίκου Ανδρουλάκη

Η εκλογή συνέδρων στην Αχαΐα έβγαλε σαφή εικόνα υπεροχής για το μπλοκ που στηρίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη, την ώρα που και σε πανελλαδικό επίπεδο η εσωκομματική μάχη κατέγραψε υψηλή συμμετοχή και ισχυρό προβάδισμα της προεδρικής πλευράς ενόψει του Συνεδρίου της 27ης-29ης Μαρτίου.

Εκλογές ΠΑΣΟΚ: Και στην Αχαΐα ψήφισαν προεδρικά - Πάνω από 60% των συνέδρων ανήκουν στο μπλοκ του Νίκου Ανδρουλάκη
17 Μαρ. 2026 12:00
Ανετη επικράτηση των «προεδρικών», δηλαδή αυτών που πρόσκεινται στον Νίκο Ανδρουλάκη, έβγαλε η κάλπη στην Αχαΐα για την εκλογή συνέδρων ενόψει του μεγάλου Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ που θα διεξαχθεί 27 έως 29 Μαρτίου στο Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου.

Η εκλογική διαδικασία έγινε προχθές στους 5 δήμους της Αχαΐας, με αρκετά μεγάλη συμμετοχή, ενώ εντύπωση προκάλεσε ότι μετείχαν και αρκετά νέα στελέχη.

Ρίχνοντας μία πρώτη, σφαιρική ματιά στην ανθρωπογεωγραφία των εκλεγμένων συνέδρων, είναι ολοφάνερη η υπεροχή του Νίκου Ανδρουλάκη.

Με βάση ρεπορτάζ και πληροφορίες, η εφημερίδα «Πελοπόννησος» κατέληξε στα εξής ποσοστά, όσον αφορά την «ταυτότητα» των εκλεγέντων:

Το 60% είναι προεδρικοί. Ισως και λίγο παραπάνω. Από τους συνολικά 126 εκλεγέντες και εκλεγείσες, οι 75 είναι βέροι Ανδρουλακικοί (στην Αιγιάλεια θριάμβευσε ο γενικός διευθυντής της ΠΕΣ Μίλτος Σταυρόπουλος).

Στη 2η θέση οι προσκείμενοι και προσκείμενες στον Μανώλη Χριστοδουλάκη. Οι 32 εκλεγέντες θεωρούνται «δικοί» του (όπως ο Δημ.Μπεκίρης στη Δυτική Αχαΐα, 3ος σε σταυρούς). Δεν είναι έκπληξη το συγκεκριμένο κομμάτι του συνολικού αποτελέσματος, αφού είναι γνωστό ότι πολλοί και πολλές από το στρατόπεδο Δούκα προσχώρησαν στο στρατόπεδο Χριστουδουλάκη όταν οι δύο πολιτικοί αποφάσισαν να πορευτούν αυτόνομα.

Από ‘κει και πέρα: οι 10 θεωρείται πως είναι φίλα προσκείμενοι στον Παύλο Γερουλάνο (ανάμεσά τους Αδ. Παρίση, Ελ. Μαρνέλη), οι 5 είναι «παιδιά» του Μιχάλη Κατρίνη, οι 3 του Χάρη Δούκα (Χρ. Πλατάνου και Παν. Μαρινόπουλος από την Αιγιάλεια οι δύο), ενώ έναν σύνεδρο έχει από την Αχαΐα η Αννα Διαμαντοπούλου (Γ. Κολλιόπουλος).

Εκλογές ΠΑΣΟΚ: Και στην Αχαΐα ψήφισαν προεδρικά - Πάνω από 60% των συνέδρων ανήκουν στο μπλοκ του Νίκου Ανδρουλάκη

Η πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη, έχοντας την στήριξη και του Νίκου Μοίραλη, εξέλεξε την πλειοψηφία των Συνέδρων από την Αχαϊα για το Συνέδριο του Μαρτίου

Τι συνέβη σε πανελλήνιο επίπεδο

Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη 4.000 συνέδρων, ενόψει του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, στις 27-29 Μαρτίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επικράτηση του μπλοκ του Νίκου Ανδρουλάκη είναι ξεκάθαρη, καθώς καταγράφει πρωτιά και στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας.

Οπως φαίνεται, το ποσοστό των συνέδρων που πρόσκεινται στον πρόεδρο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης αγγίζει το 62-65%.

Πίσω του, σε αριθμό συνέδρων, φαίνεται πως ακολουθεί ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, αλλά το ίδιο υποστηρίζουν και στο επιτελείο του Χάρη Δούκα.

Συνεργάτες του Μανώλη Χριστοδουλάκη υποστηρίζουν πως η πλευρά του εξέλεξε συνολικά 967 συνέδρους, τη στιγμή που οι Χάρης Δούκας και Παύλος Γερουλάνος φτάνουν μαζί τους 750.

Από την άλλη, συνεργάτες του Χάρη Δούκα αναφέρουν πως «η πλευρά του εξέλεξε 750 συνέδρους που έχουν ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο.

Το στρατόπεδο του Παύλου Γερουλάνου, από την άλλη πλευρά, υποστηρίζει ότι επικράτησε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και πως η παρουσία του ενισχύθηκε σημαντικά και στην περιφέρεια. Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης εμφανίζει εκτιμήσεις για 967 εκλεγμένους (ήτοι περίπου 25,5%) και φιλοδοξεί να φτάσει στο 30% της Κεντρικής Επιτροπής.

Στις εκλογές έλαβαν μέρος, συνολικά, 174.813 φίλοι και μέλη του ΠΑΣΟΚ.

Εκλογές ΠΑΣΟΚ: Και στην Αχαΐα ψήφισαν προεδρικά - Πάνω από 60% των συνέδρων ανήκουν στο μπλοκ του Νίκου Ανδρουλάκη

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:07 Ανδρέας Κατσανιώτης : Ερώτηση προς Κ. Κυρανάκη για την αναστολή και την επαναλειτουργία του Οδοντωτού Διακοπτού – Καλαβρύτων
14:04 Θεσσαλία: Σε λειτουργία το myBusinessSupport για τον νέο κύκλο ενίσχυσης μετά τον Daniel
14:00 Πάτρα: Στο τραπέζι τα κόκκινα δάνεια και η «νέα αρχή» για οφειλέτες και αγορά – Διημερίδα του περιοδικού «Πατρινόραμα»
13:57 Καλαμαριά: Νέα προθεσμία για τον 23χρονο κατηγορούμενο για τη δολοφονία του 20χρονου
13:54 Η λάβα έφτασε στη θάλασσα στο Ρεϊνιόν μετά από 19 χρόνια – Εντυπωσιακές εικόνες από το ηφαίστειο Πιτόν ντε λα Φουρνέζ
13:49 Παπασταύρου: Η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη για στοχευμένα μέτρα αν κλιμακωθεί η κρίση
13:47 Η Φέρμελη στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού – Έκθεση «Ιδέες & Σύμβολα», Εκπαιδευτικά Εργαστήρια και Επιστημονική Διάλεξη.
13:42 Ομόφωνα ένοχος ο 22χρονος μητροκτόνος της Λάρισας – Ένοχος και ο ξάδερφός του
13:39 Θανατηφόρο τροχαίο έξω από τη Βουλή: Στη φυλακή ο 43χρονος αστυνομικός
13:36 Ανταλλακτικά αυτοκινήτων: πώς να κάνετε σωστή επιλογή και να προστατεύσετε το όχημά σας
13:30 Η Lidl Ελλάς υποδέχεται την άνοιξη με έναν νέο μεγάλο διαγωνισμό
13:21 Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε καμία πολεμική επιχείρηση»
13:20 Ο «δρόμος» της ασφάλειας ξεκινά από το σχολείο – Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας στην Αχαΐα
13:14 Νέα σεισμική δόνηση στα Ιωάννινα: 4,1 Ρίχτερ κοντά στην Αγία Κυριακή
13:09 USS Gerald R. Ford: Επιστρέφει στη Σούδα μετά τη φωτιά που έκαιγε για πάνω από 30 ώρες
13:07 Ευρωλίγκα: Ξεκίνησε η τρίτη φάση πώλησης εισιτήριων
13:06 Χρυσοχοΐδης για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη: «Υπάρχουν ενδείξεις οπαδικού υποβάθρου» ΒΙΝΤΕΟ
13:00 Ανυπεράσπιστοι εκπαιδευτικοί σε αίθουσες-αρένες και στην Αχαΐα: «Εχουμε κλάψει συναδέλφους»
13:00 Τζαβέντ Ασλάμ: Ανακλήθηκε η διεθνής προστασία του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας
12:54 Αναβολή για την ΠΓΕ, ήττα για τον Ερυθρό Αστέρα στις γυναίκες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
