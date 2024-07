Εκλογές – Βρετανία: Η Ρέιτσελ Ριβς πρώτη γυναίκα υπουργός Οικονομικών, ποιοι είναι οι νέοι υπουργοί του Κιρ Στάρμερ

Στη Ντάουνινγκ Στριτ 10 για να συναντηθούν με τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, έφτασαν το απόγευμα της Παρασκευής (5.7.24) οι νέοι υπουργοί.

Ο Κιρ Στράμερ αξιοποιεί και στη νέα του κυβέρνηση όλους τους βουλευτές των Εργατικών που ήταν μέλη της σκιώδους κυβέρνησής τους από τον Σεπτέμβριο του 2023.

«Δεν τρέφω ψευδαισθήσεις για το μέγεθος των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε», τόνισε στις πρώτες της δηλώσεις η Ρέιτσελ Ριβς (Rachel Reeves) που αναλαμβάνει υπουργός Οικονομικών, η πρώτη γυναίκα στο συγκεκριμένο πόστο στη βρετανική πολιτική ιστορία.

It is the honour of my life to have been appointed Chancellor of the Exchequer.

Economic growth was the Labour Party’s mission. It is now a national mission.

Let’s get to work. pic.twitter.com/PchJFePDJa

— Rachel Reeves (@RachelReevesMP) July 5, 2024