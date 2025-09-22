Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για το βοήθημα 700 και 1.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ

Σήμερα, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ΛΑΕ) – ΟΠΕΚΑ, που αφορά στην παροχή χρηματικού βοηθήματος ύψους 700 και 1.000 ευρώ σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες.

Συγκεκριμένα, 2.500 τρίτεκνες μητέρες θα λάβουν 700 ευρώ, ενώ 600 πολύτεκνες μητέρες θα λάβουν το ποσό των 1.000 ευρώ. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά είτε στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (https://opeka.gr/) είτε στο www.idika.gr/lae-miteres.

Για την υποβολή της αίτησης απαιτούνται οι κωδικοί Taxisnet και ΑΜΚΑ, ενώ η ενδιαφερόμενη μητέρα θα πρέπει να συμπληρώσει στοιχεία επικοινωνίας, ΙΒΑΝ, καθώς και πληροφορίες για τα τέκνα και, αν υπάρχει, τον σύζυγο. Η αίτηση μπορεί να αποθηκευτεί προσωρινά και να υποβληθεί οριστικά αργότερα, ενώ παρέχεται η δυνατότητα επισύναψης δικαιολογητικών, όπως βεβαιώσεις ανεργίας ή ακαδημαϊκές ταυτότητες.

Σε περίπτωση υπεράριθμων αιτήσεων, θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική κλήρωση, με τα αποτελέσματα να ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν:

Ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ)

Συνταξιούχοι του ΛΑΕ

Υπάλληλοι ή πρώην υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ και του e-ΕΦΚΑ με καταβολή εισφορών

Μέλη οικογενειών των ανωτέρω με δικαίωμα περίθαλψης

Οι μητέρες θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον τρία άγαμα και άνεργα τέκνα για τις τρίτεκνες ή τέσσερα και άνω για τις πολύτεκνες, τα οποία:

Δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος, ή

Το 19ο έτος εάν φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, ή

Το 24ο έτος αν σπουδάζουν σε ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ/ΕΠΑΛ, ή

Έχουν αναπηρία 50% και άνω.

Η ημερομηνία υπολογισμού της ηλικίας των τέκνων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2025.

Οι ενδιαφερόμενες μητέρες που πληρούν τα κριτήρια καλούνται να ολοκληρώσουν σήμερα την αίτησή τους, προκειμένου να μπορέσουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να λάβουν το οικονομικό βοήθημα.

