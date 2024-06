Εκπροσώπηση του ΕΑΠ στην Επέτειο των 20 ετών του Università degli Studi Guglielmo Marconi στη Ρώμη

Το Università degli Studi Guglielmo Marconi, το πρώτο ψηφιακό πανεπιστήμιο της Ιταλίας, γιόρτασε την 20ή επέτειό του, σηματοδοτώντας δύο δεκαετίες ακαδημαϊκής αριστείας και καινοτομίας.

Η εορταστική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουνίου στις κεντρικές εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου στη Ρώμη. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν διακεκριμένοι καλεσμένοι της Ιταλικής κυβέρνησης, ακαδημαϊκοί και άλλοι ενδιαφερόμενοι.

Στην εκδήλωση είχε την τιμή να παρευρεθεί και ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Καθ. Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, ως επίσημος προσκεκλημένος όπου συμμετείχε στο μοναδικό στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Καινοτόμες Εκπαιδευτικές Μεθοδολογίες και Τεχνολογίες».

Στο πάνελ συμμετείχαν επίσης εξέχουσες προσωπικότητες από την ακαδημαϊκή κοινότητα, όπως η Καθ. Carla Padrel de Oliveira, Πρύτανης του Universidade Aberta της Πορτογαλίας, ο Καθ. Marco Abate, Πρύτανης του Università degli Studi Guglielmo Marconi, ο Καθ. Attilio Parisi, Πρύτανης του University of Foro Italico, ο Καθ. Antonio Uricchio, Πρόεδρος του ANVUR – Italian National Agency for the Evaluation of University System και ο Δρ. Paolo Pedone, Πρόεδρος του CUN – Italian National University Counsel. Ο Καθ. Καλαβρουζιώτης παρουσίασε την άποψή του σχετικά με την εξέλιξη της ηλεκτρονικής μάθησης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, καθώς και τις μελλοντικές προοπτικές στον τομέα αυτόν.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News