Εκρήξεις σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στην Κωνσταντινούπολη – ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με αναφορές, το βράδυ της Τρίτης σημειώθηκαν εκρήξεις σε τέσσερα οχήματα, στην περιοχή Φατίχ , της Κωνσταντινούπολης.

Στις φλόγες τυλίχθηκαν το βράδυ της Τρίτης τέσσερα αυτοκίνητα στην περιοχή Φατίχ της Κωνσταντινούπολης.

Όπως αναφέρει ο Τούρκος δημοσιογράφος Ragip Soylu, δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα αν πρόκειται για παγιδευμένο αυτοκίνητο με βόμβα ενώ δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για θύματα.

Το τοπικό πρακτορείο ειδήσεων DHA αναφέρει ότι ένα αυτοκίνητο πήρε ξαφνικά φωτιά και στη συνέχεια ακούστηκαν ήχοι από εκρήξεις. Η εστία φωτιάς που ξέσπασε, έχει ήδη κατασβεστεί.

NOTE: Not clear if it is a car bomb yet. No reports of casualties. Two other cars are also burning

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το Haberturk, οδηγός ενός αυτοκινήτου προχωρούσε στον δρόμο, όταν παρατήρησε τον καπνό να βγαίνει από το όχημά του και σταμάτησε στην άκρη του δρόμου για να ζητήσει βοήθεια.

Έπειτα, φλόγες τύλιξαν πλήρως το αυτοκίνητο και επεκτάθηκαν σε άλλα οχήματα που ήταν σταθμευμένα στην άκρη του δρόμου. Οι φλόγες προκάλεσαν επίσης ζημιές σε ένα κτίριο και ένα αυτόματο μηχάνημα ΑΤΜ.

🇹🇷⚡Explosions were heard in the Fatih district of Istanbul, three cars were engulfed in flames, the details of what happened are being clarified, Mynet reports. pic.twitter.com/p79cy1XVRw

— ⚓ VLADICANSTVENOST ⭐ (@rain_wind_storm) November 15, 2022