Η Lidl Ελλάς και το CTY Greece συνεχίζουν για 12η χρονιά να χτίζουν γέφυρες ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση

Για 12η συνεχή χρονιά, η Lidl Ελλάς στηρίζει το Κέντρο για Χαρισματικά – Ταλαντούχα Παιδιά (CTY Greece) του Κολλεγίου Ανατόλια, ενισχύοντας την πρόσβαση στην ποιοτική εκπαίδευση για μαθητές και μαθήτριες με υψηλές ακαδημαϊκές ικανότητες και περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες. Με συνολική στήριξη που αγγίζει το 1.000.000€ και περισσότερες από 550 υποτροφίες, η εταιρεία δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου να συμμετάσχουν σε εξειδικευμένα εξωσχολικά προγράμματα, σχεδιασμένα για να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες μαθησιακές τους ανάγκες.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η Lidl Ελλάς συμβάλλει ενεργά και στη δημιουργία καινοτόμων μαθημάτων. Μετά την επιτυχημένη πορεία των “Nutrition: Highway to Health” και “Food Power: Science you can taste”, που προάγουν τη βιώσιμη διατροφή και την επιστημονική σκέψη, φέτος παρουσιάζεται το νέο μάθημα “Human Rights & Business Law: Responsibility in Action! – Δίκαιο Επιχειρείν”, το οποίο σχεδιάστηκε με την προτροπή και υποστήριξη της Lidl Ελλάς.

Την Τετάρτη 2 Ιουλίου, μαθητές και μαθήτριες του μαθήματος συγκεντρώθηκαν μαζί με εκπροσώπους των ΜΜΕ στην «αίθουσα σύνταξης», ώστε να προετοιμάσουν ένα δελτίο ειδήσεων αφιερωμένο στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα και τη σύνδεσή της με το Δίκαιο Περιβάλλοντος. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς και η Μαρία Ρουκούδη, Υπεύθυνη Εταιρικής Υπευθυνότητας της Lidl Ελλάς.

Το μάθημα προσφέρει στους μαθητές και στις μαθήτριες τη δυνατότητα να κατανοήσουν τη σημασία της ηθικής στον επιχειρηματικό κόσμο, να εξερευνήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εργασιακό περιβάλλον και να αποκτήσουν πρακτική γνώση των νομικών πλαισίων που διέπουν τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα. Με δραστηριότητες έρευνας, επιχειρηματολογίας και διαθεματικής εποπτείας, οι μαθητές και οι μαθήτριες μελετούν τις νομικές δεσμεύσεις των επιχειρήσεων σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, τα δικαιώματα του καταναλωτή και τη διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά. Η θεματολογία του μαθήματος συνδέεται άμεσα με τον Κώδικα Δεοντολογίας της Lidl Ελλάς και τις δεσμεύσεις της εταιρείας για την προάσπιση της ισότητας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της υπεύθυνης επιχειρηματικής πρακτικής.

«Η συνεργασία μας με το CTY Greece αποτελεί για εμάς μία στρατηγική επένδυση στη γνώση, στην ισότητα και στο μέλλον. Εδώ και 12 χρόνια, στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά με υψηλές ακαδημαϊκές ικανότητες και περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, προσφέροντάς τους πρόσβαση σε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον που ενισχύει τις δεξιότητές τους και καλλιεργεί τις αξίες τους. Η SROI (Social Return on Investment) επιβεβαιώνει τον ουσιαστικό αντίκτυπο αυτής της συνεργασίας: για κάθε 1 ευρώ που επενδύσαμε, δημιουργήθηκαν 3,7 ευρώ κοινωνικής αξίας. Όμως, για εμάς, η μεγαλύτερη αξία βρίσκεται στα ίδια τα παιδιά – στις ιδέες τους, στην πρόοδό τους, στο μέλλον που χτίζουν με αυτοπεποίθηση. Και αυτό είναι το πιο ισχυρό αποτέλεσμα κάθε προσπάθειάς μας.», δήλωσε η Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς.

Η Lidl Ελλάς παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην ενίσχυση της νέας γενιάς, επενδύοντας σε πρωτοβουλίες που καλλιεργούν τη γνώση, την υπευθυνότητα και τις αξίες που χρειάζεται ο κόσμος του αύριο.

Σχετικά με το CTY Greece

Το Κέντρο για Χαρισματικά – Ταλαντούχα Παιδιά του Κολλεγίου Ανατόλια/ Center for Talented Youth (CTY) Greece ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2013 με την ιδρυτική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Το Κέντρο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου και είναι μέλος του ευρωπαϊκού επιστημονικού οργανισμού European Council of High Ability (ECHA). Σύμβουλος προγράμματος είναι το Center for Talented Youth του Πανεπιστημίου Johns Hopkins.

