Το Ισραήλ χτύπησε τη Συρία: Εκρήξεις στην Δαμασκό – Αναφορές για νεκρούς ΦΩΤΟ

Οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν κτίριο κοντά στην ιρανική πρεσβεία στη Δαμασκό.

Υπάρχουν αναφορές, που δεν έχουν επιβεβαιωθεί, ότι έχουν σκοτωθεί 4 άτομα, μεταξύ αυτών ο αναπληρωτής διοικητής της Δύναμης Κουντς του Ιράν.

Το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA έκανε λόγο για πλήγμα σε μια πολυκατοικία της Δαμασκού και ότι έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Νετανιάχου: «Το Ισραήλ εξουδετέρωσε τους δύο διαδόχους του Νασράλα»

Συριακά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πρωτεύουσα Δαμασκό, με κάποια εξ’ αυτών να υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ισραηλινή αεροπορική επιδρομή.

An Apartment on the Bottom Floor of a High-Rise Residential Building in the City of Damascus appears to have been Targeted by an Israeli Airstrike, must be someone Important. pic.twitter.com/SXpPIM1AN4

— OSINTdefender (@sentdefender) October 8, 2024