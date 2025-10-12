Έκρηξη έξω από κτίριο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη Συγγρού ΦΩΤΟ

Έκρηξη σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής έξω από παράρτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στη συμβολή των οδών Αριστοτέλους και Λεωφόρου Συγγρού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο εκρηκτικός μηχανισμός, που αποτελούνταν από γκαζάκια, εξερράγη περίπου στις 22:50, προκαλώντας υλικές ζημιές στην είσοδο του κτιρίου.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις καθώς και κλιμάκια του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), τα οποία εξετάζουν τον μηχανισμό και συλλέγουν στοιχεία που ενδέχεται να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.

Λόγω της έκρηξης, είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αριστοτέλους, από το ύψος της οδού Αλ. Πάντου έως τον παράδρομο της Λεωφόρου Συγγρού.

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

