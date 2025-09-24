Έκρηξη φιάλης υγραερίου στο κέντρο του Ηρακλείου κοντά στον Άγιο Μηνά, ένας τραυματίας ΒΙΝΤΕΟ

Έκρηξη φιάλης υγραερίου σημειώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι στη γωνία των οδών Αγίου Μηνά και Καλοκαιρινού, σε καφενείο σε απόσταση «αναπνοής» από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση και έντονο θόρυβο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής με 15 πυροσβέστες, οι οποίοι προέβησαν στον απεγκλωβισμό ενός άνδρα που τραυματίστηκε ελαφρά και στο κατάσβεση μικρής έκτασης πυρκαγιάς εντός του καταστήματος. Ο τραυματίας παρελήφθη για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές τόσο στο καφενείο όσο και σε παρακείμενα καταστήματα, ενώ πλήθος πολιτών συγκεντρώθηκε στην περιοχή μετά τον εκκωφαντικό ήχο. Στο χώρο έχουν φτάσει επίσης δυνάμεις της Αστυνομίας που ρυθμίζουν την κυκλοφορία και διενεργούν προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστωθεί πώς προκλήθηκε η έκρηξη και να αποτυπωθεί το μέγεθος των ζημιών.

