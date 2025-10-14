Έκρηξη με γκαζάκια στον Κολωνό, συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ

Άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια σε είσοδο πολυκαταστήματος στον Κολωνό με αποτέλεσμα σήμερα (14/10/2025) να ακολουθήσει έκρηξη και να σημάνει συναγερμό στην ΕΛ.ΑΣ.

Χανιά: Νέα τραγωδία, 45χρονος έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο

Το περιστατικό έγινε περίπου στις 3.40 ενώ από την έκρηξη προκλήθηκαν φθορές στην είσοδο του καταστήματος και ξέσπασε μικρής έκτασης φωτιά.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και εντόπισαν υπολείμματα από γκαζάκι και από πλαστικό μπουκάλι. Η έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



