Έκρηξη με γκαζάκια στον Κολωνό, συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ

Η έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη

Έκρηξη με γκαζάκια στον Κολωνό, συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ
14 Οκτ. 2025 9:55
Pelop News

Άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια σε είσοδο πολυκαταστήματος στον Κολωνό με αποτέλεσμα σήμερα (14/10/2025) να ακολουθήσει έκρηξη και να σημάνει συναγερμό στην ΕΛ.ΑΣ.

Χανιά: Νέα τραγωδία, 45χρονος έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο

Το περιστατικό έγινε περίπου στις 3.40 ενώ από την έκρηξη προκλήθηκαν φθορές στην είσοδο του καταστήματος και ξέσπασε μικρής έκτασης φωτιά.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και εντόπισαν υπολείμματα από γκαζάκι και από πλαστικό μπουκάλι. Η έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:00 Το pelop.gr συμμέτεχει στη στάση εργασίας των δημοσιογράφων
10:53 Αρχίζει η συζήτηση για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο
10:49 Φοινικούντα: Παραδίδεται στη ΓΑΔΑ ο συνεργός της διπλής δολοφονίας!
10:47 Πόσες κλήσεις «έπεσαν» για κράνος σε μια εβδομάδα στη Δυτική Ελλάδα
10:45 Έρχονται μεγάλες αλλαγές στο Champions League
10:42 Πάτρα: Στους δρόμους οι εργαζόμενοι κατά του εργασιακού νομοσχεδίου ΦΩΤΟ
10:33 Γιατί την πάτησαν (και) στην Ελλάδα οι κάτοχοι παλαιών αυτοκινήτων
10:30 Πάτρα: Το Λιμενικό για τον τραυματισμό ναυτεργάτη
10:23 Η Κοινο Τοπία θα ξεναγηθεί στην έκθεση φωτογραφίας του Robert McCabe
10:22 «Δεν είχε καταλάβει ποτέ την αξία του» η σύντροφος του σπουδαίου ηθοποιού Άλκη Γιαννακά, που «έφυγε» από τη ζωή
10:17 Πάτρα: Βανδαλισμοί και ασυδοσία στον πεζόδρομο της Μαιζώνος ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ
10:09 Φονικές καταιγίδες στη Βενεζουέλα: 14 νεκροί σε στοές χρυσωρυχείου που πλημμύρισαν και κατέρρευσαν ΒΙΝΤΕΟ
10:01 Σεισμός στη Μονεμβασιά, 9 χλμ. δυτικά νοτιοδυτικά της περιοχής
9:57 Εθελοντική αιμοδοσία Αστυνομικών στο Αίγιο
9:55 Έκρηξη με γκαζάκια στον Κολωνό, συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ
9:50 Ωρα Πατρών: «Το Κτίριο Παλαιού Λιμένα… διηγείται την ιστορία του»
9:46 Σύλλογος Κρητών Πάτρας: Αρχισαν οι εγγραφές για τα χορευτικά τμήματα
9:46 Αλεπού προσπάθησε να κλέψει τσάντα κοπέλας λόγω κρουασάν! ΒΙΝΤΕΟ
9:41 Φιλαρμονική Εταιρία Πατρών: Συναυλία Μουσικής Δωματίου στις 17/10
9:38 Επάγγελμα influencer: Αρχίζουν να ζαλίζουν και στην Ελλάδα οι απολαβές!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ